Çığır açacak teknoloji: Sağlığınızı parmaklarınızın ucundan izleyecek

Bu elektronik sargı, bir yara bandı gibi basit şekilde parmağa takılarak, ter analizinden elde edilen verilerle kan şekeri, vitamin, ilaç ve diğer maddelerin seviyelerini ölçebiliyor.





Araştırmacılar, cihazın analiz sırasında kullandığı enerjiyi de yine aynı terden elde ettiğini belirtti.





California Üniversitesi San Diego Mühendislik Fakültesi'nden Shichao Ding, “Bu cihaz, kullanıcının dinlenirken veya uyurken bile enerji toplayıp biyomarker seviyelerini takip edebiliyor. Sağlık takibi artık parmak ucunuzda” dedi.

Toplanan veriler, bluetooth aracılığıyla akıllı telefon veya bilgisayara iletiliyor

Cihaz, terdeki kimyasalları elektriğe çeviren biyo-yakıt hücreleri içeriyor ve esnek bir polimer üzerine yerleştirilen sensörlerle glikoz, C vitamini ve Parkinson hastalığı ilacı levodopa gibi biyolojik işaretçileri takip edebiliyor.





Toplanan veriler, bluetooth aracılığıyla akıllı telefon veya bilgisayara iletiliyor. Bu yeni teknolojinin, diyabet hastaları gibi sürekli sağlık takibi gereken kişiler için de kullanılabileceği belirtiliyor.



