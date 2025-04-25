Çin uzay 'sandığını' açıyor: Ay'daki gerçekler ortaya çıkabilir

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), aralarında ABD'nin de bulunduğu 6 ülkeden bilim insanlarının Chang'e-5 misyonu tarafından Ay'dan toplanan toprak ve kaya örneklerini incelemesine izin vereceğini açıkladı.





NASA tarafından finanse edilen iki ABD kurumu, Ay örneklerine erişim hakkına sahip olacak. CNSA başkanı San Jongde, örneklerin “tüm insanlık için ortak bir hazine” olduğunu söyledi.





Donald Trump'ın özellikle Avrupa ve Çin'e karşı ilan ettiği ticaret savaşının ortasında Çin'in bu kararı açıklamasının zamanlaması ve NASA'nın elindeki Ay örneklerinin Çinli bilim insanlarının erişimine açık olmaması yorum konusu oldu.





2011 tarihli bir yasaya göre NASA'nın Kongre tarafından özel olarak yetkilendirilmediği sürece Çin veya herhangi bir Çinli şirketle iş yapması yasak.





APOLLO ÖRNEKLERİNDEN BİR MİLYAR YIL DAHA GENÇ

Chang'e-5 misyonu tarafından getirilen Ay örneklerinin, yarım yüzyıl önce efsanevi Apollo uzay programının astronotları tarafından Dünya'ya getirilen örneklerden bir milyar yıl daha genç olduğu tahmin ediliyor ve bu nedenle Ay'daki jeolojik süreçler hakkında bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarabilecekleri için büyük bilimsel ilgi görüyorlar.



