Çin'de iğrenç ceza: Hedefe ulaşamayan çalışanlara canlı solucan yedirildi

Çin'de bir şirkette çalışanlar, satış hedeflerine ulaşamadıkları için canlı solucan yemekle cezalandırıldılar.

Dailymail'in haberinegöre sosyal medyada yayılan görüntülerde çalışanların canlı solucanlara yemeye zorlandıkları görülüyor. Görüntüleri sosyal medyaya yayan bir şirket çalışanı çalışanların aynı zamanda başka böcek türleri yemek ve tuvaletleri temizlemekle cezalandırıldıklarını söyledi.

Açıklama yapan ancak ismini gizli tutan şirket yetkilisi ise, tuhaf cezanın şirketin tüm personeli tarafından kabul edilen yeni disiplin politikalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.