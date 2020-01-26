Dünya Çinde koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı
ORTADOĞU

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında yabani hayvanların ticareti yasaklandı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi, ülke genelinde salgın durumu kalkana kadar yabani hayvanlara yönelik ticari faaliyetlerin yasaklandığına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Çin'de tüm köy, pazar, market, yemek satış yerleri ve e-ticaret platformları gibi alanlarda yabani hayvanların satışının ve bu hayvanların satış için herhangi bir yere nakledilmesinin yasaklandığı, ayrıca yetiştirildikleri mekanların tecrit edileceği belirtildi.

Bununla birlikte yasağı çiğneyen işletmeler ve kişilerin cezalandırılacağı kaydedildi.

Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı belirtilen yeni tip koronavirüs konusunda yapılan ilk araştırmalarda, genetik yapısı pazarda satılan yabani hayvanlardan yarasa ve Çin'e özgü yılan türlerine benzeyen virüsün bu hayvanlardan kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde durulmuştu.

  • Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

13 KENTTE TOPLU ULAŞIM DURDURULDU

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

HAVA, KARA VE DENİZ SEFERLERİ İPTAL

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı.

Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.

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