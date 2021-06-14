Çin'de nükleer sızıntı iddiası: Radyolojik tehdit uyarısı

ABD hükümeti Çin'in Guangdong eyaletindeki bir nükleer sızıntı üzerine inceleme yapıyor .

Çin'in güneyinde Macau ve Hong Hong gibi kalabalık nüfusa sahip şehirlere oldukça yakın olan Taishan Nükleer Santrali'nin ortağı Fransız şirket Framatome, yayımladığı raporunda "radyolojik tehdit" uyarısında bulunmuştu.

KABUL EDİLEBİLİR SEVİYEDE

Euronews'te yer alan habere göre Taishan Nükleer Santrali'nin aynı zamanda işletme ortağı olan Fransız şirket geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor gönderdi. Söz konusu raporda, Çinli yetkililerin nükleer santrali kapatmak zorunda kalmamak için "kabul edilebilir radyasyon seviyesini yükselttiği" bilgisi yer aldığı kaydedildi.

KRİZ SAYILAMAZ

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Framatome'den yapılan uyarıya rağmen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bölgedeki durumu incelediği, ancak tesisin "kriz" sayılabilecek bir radyasyon seviyesine ulaşmadığı ve santral işçileri ile bölge halkı açısından şu an için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

CNN'in haberine göre ABD'li yetkililerin ortada alarm durumuna geçilecek bir krizin yaşanmadığını belirtmesine rağmen, Çin'de ortaklığı bulunan yabancı bir şirketin Washington yönetiminden konuyla ilgili yardım istemesini "olağan dışı" karşıladığı ifade ediliyor.