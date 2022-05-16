Çin'deki işsizlik oranı pandemi zirvesine yakın

Çin ve Şanghay dahil olmak üzere koronavirüs döneminde birçok ülkeye karantina uygulamaları getirildi

Mart ve Nisan aylarında birçok şehirde, Şanghay ticaret merkezinin uzun süre kapalı kalması da dahil olmak üzere, tam veya kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı.

Çin Başbakanı Li Keqiang geçtiğimiz günlerde, 2020'den bu yana en kötü virüs salgınlarının ardından ülkenin istihdam durumunu "karmaşık ve acımasız" olarak nitelendirdi.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, perakende satışlar Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 oranında daralarak Mart 2020'den bu yana en büyük daralmayı gördü.

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etkisi olduğu için sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 düştü.

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Bu, Şubat 2020'den bu yana en büyük düşüş oldu ve Mart ayındaki yüzde 5'lik kazancın tersine çevrilmesine işaret etti.