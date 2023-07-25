Çin'den Rus ordusunu ihya eden satış: Savaşın gölgesinde gizli ticaret

Çin merkezli savunma şirketlerinin, Rusya'ya gizlice büyük miktarda askeri teçhizat sattığı ileri sürüldü.

Politico haber sitesinin araştırmasına göre, Çinli firmalar Rusya'ya "paravan şirketler üzerinden" yüz binlerce kurşun geçirmez yelek ve kaskın yanı sıra insansız hava araçları ve termal nişangah satışı yaptı.

Rusya'da "paravan şirketler" olarak bilinen yapılar üzerinden askeri teçhizat alımlarının gerçekleştiği ve bu firmaların mali tablolarının şaibeli olduğu öne sürüldü.

100 milyon doları aşan İHA ithalatı

Sevkiyatlar kapsamında gönderilen yelek ve miğferlerin sayısının Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından itibaren göreve çağrılan Rus ordusu personelinin çoğuna yetecek miktarda olduğu kaydedildi.

Gümrük kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, Rus alıcılar, Shanghai H Win isimli firmaya yüz binlerce kurşun geçirmez yelek ve kask siparişi verdi.

Araştırma sonucunda Rusya'nın bu yıl Çin'den değeri 100 milyon dolardan fazla insansız hava aracı ithal ettiği, bu miktarın Ukrayna'nın Çin'den ithal ettiği insansız hava aracının 30 misli olduğu belirtildi.

Rusya, Çin'den batı teknolojisini satın alıyor

Çin ve Ukrayna gümrük verilerine göre bu yıl, Çin'in Rusya'ya yönelik kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılan seramik ihracatı yüzde 69 artarak 225 milyon doların üstüne çıktı. Aynı malzemenin Ukrayna'ya ihracatı ise yüzde 61 düşüşle 5 milyon dolara geriledi.

Araştırmaya göre, Wagner grubu Kasım ve Aralık 2022'de, başka bir Çinli firmadan 60 milyon dolardan fazla kask ve çeşitli askeri ekipman satın aldı.

Kiev Ekonomi Okuluna (KSE) bağlı bir düşünce kuruluşu olan KSE Enstitüsünün analizine göre, "paravan şirketler" aracılığıyla yapılan bu ithalatın farkında olan Rus yetkililer, Çin'i, Ukrayna savaşında batı teknolojisini satın almak için "kullanıyor".

Bu kapsamda araştırmacılar, savaş alanında bulunan Rus ordusuna ait silahların kritik bileşenlerinin yüzde 60'ından fazlasının ABD merkezli şirketlerden geldiğini savundu.







