Çinli akademisyenden İsrail askeri ataşesine 'çocukları ve kadınları vuruyorsunuz' çıkışı

Çinli akademisyenden İsrail askeri ataşesine 'çocukları ve kadınları vuruyorsunuz' çıkışı

21:1118/09/2025, Perşembe
AA
Profesör Yan Şüetong
Profesör Yan Şüetong

Çin'in Şinghua Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Dekanı Profesör Yan Şüetong, 12. Pekin Şiangşan Forumu'nda İsrail'in Pekin Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Elad Shoshan ile tartıştı. Profesör Yan, "(İsrail) Ordunuz teröristleri hedef almalıydı, çocukları ve kadınları değil. Çocukları ve kadınları vurduğunuzda, yaptığınız her eylem meşruiyetini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Çin'de düzenlenen 12. Pekin Şiangşan Forumu'nda Çinli bir akademisyen, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam nedeniyle İsrail askeri ataşesine tepki gösterdi.

Çin'in Şinghua Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Dekanı Profesör Yan Şüetong, forumda katıldığı bir panelin ardından İsrail'in Pekin Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Elad Shoshan ile tartıştı.

İkili arasındaki diyaloğun videosunun Çin sosyal medyasında yayımlanması ülkede yankı uyandırdı.

Profesör Yan, tartışmada Gazze'deki savaşın asıl sebebinin Hamas'ın elindeki esirleri hala serbest bırakmaması olduğunu savunan İsrailli subaya,
"(İsrail) Ordunuz teröristleri hedef almalıydı, çocukları ve kadınları değil. Çocukları ve kadınları vurduğunuzda, yaptığınız her eylem meşruiyetini kaybetti."
dedi.

Banka soygunu örneği veren Yan, soyguncuları yakalamak için personeli ve müşterileri öldürmenin meşru olup olmayacağını sordu.


"70 binden fazla sivili öldürdünüz"

İsrailli subayın, yurttaşlara zarar vermemek adına ellerinden geleni yaptıklarını ileri sürmesi üzerinde Yan,
"70 binden fazla sivili öldürdünüz, bu, teröristlerden fazlası."
ifadesini kullandı.
Yan, bunun gerçek olmadığını iddia eden Shoshan'a,
"Gerçeklere siz karar veremezsiniz. Gerçeğin ne olduğuna karar verecek olan uluslararası toplumdur, sizin hükümetiniz değil. Hükümetinizin ne gerçeğe karar verme hakkı var ne de bunu savunabilecek meşruiyeti."
şeklinde konuştu.
İsrailli subayın,
"Peki bu terör saldırısına, terör örgütüne karşı siz ne yapmayı önerirsiniz, sizin çözümünüz ne?"
diye karşılık vermesi üzerine Yan, şunları söyledi:
"Benim önerim, Birleşmiş Milletler'e gidin, iki devletli çözümü ve Filistin devletinin kuruluşunu kabul edin; o zaman iki devlet olur ve terörün çözümü için Filistinlilerle birlikte çalışabilirsiniz. Filistinlilerle birlikte çalışmazsanız teröre karşı savaşı asla kazanamazsınız."
İsrailli subayın savaşın ancak esirlerin serbest bırakılmasıyla sona erebileceği savına ise Yan,
"Bu propaganda artık fazla oldu, buna kimse inanmıyor, az sayıda İsrailli hariç buna inanan yok."
diyerek tepki gösterdi.


#Çin
#Filistin
#israil
