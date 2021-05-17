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Çocuklar bile yaşlandı

Hamas Hareketi Kadın Kolları Başkanı Raca El-Halebi, İsrail’in yaptıklarının arkasında Kudüs’e tam hakim olma hedefi yattığını söyledi. Şehitlerin çoğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu kaydeden El-Halebi, son birkaç günde çocukları bile ihtiyarlatan vahşet ve katliamların yaşandığını anlattı ...

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Çocuklar bile yaşlandı
Raca El-Halebi

Hamas Hareketi Kadın Kolları Başkanı Raca El-Halebi, İsrail’in yaptıklarının arkasında Kudüs’e tam hakim olma hedefi yattığını söyledi. Şehitlerin çoğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu kaydeden El-Halebi, son birkaç günde çocukları bile ihtiyarlatan vahşet ve katliamların yaşandığını anlattı: “Önceki gün bir aile tamamıyla şehit oldu. Geride sadece 5 aylık emzikteki bir yavru kaldı. Annesi evlatlarını bağrına basmış, onu da arkasına almıştı. Şehit olup Rabbine kavuştu.”

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SUÇA SESSİZ KALMAK DA SUÇ

  • İnsan hakları örgütlerinin bu katliamları görmediğini kaydeden El-Halebi, “İnsan hakları örgütlerinin dilleri lal, gözleri kör olmuş. Gazze’de yaşananlar bir suç ama bu suç karşısında sessiz kalmak daha büyük bir suç. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hakikatte de onlar bir şey yapamazlar. Çünkü onların varlığı ezilen, zulüm gören halkların cesaretini kırmak, onları daha da ezmek üzerine kurulu. Yoksa mazlumların haklarını zalimlerden söküp almak gibi hedefleri asla olmadı” dedi.

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TÜRKİYE’NİN DURUŞU DEĞERLİ

Filistin’in yanında duran herkesin çabasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden El-Halebi, şunları söyledi: “Özellikle de Türkiye ve onun duruşu çok mühim. Aslında biz Türkiye’den çok daha fazlasını bekliyoruz. Ama Filistin davasına destek veren ülkelerin ne büyük baskılara maruz kaldığını, teröre destek vermekle suçlandığını biliyoruz. Filistin halkının kendi hakkını ve kendi topraklarını müdafaa etmesi, maalesef terör gibi görülüyor.”

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