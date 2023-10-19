El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırıdan sağ kurtulan Filistinliler, olayda “insanların yakıldığını” söyledi. Günlerdir bölgeyi bombardıman altında tutan İsrail’in dün akşam saatlerinde Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısında, hastaların yanı sıra “güvenli bölge” olduğunu düşünerek, hastane ve çevresine sığınanlardan en az 500 Filistinli hayatını kaybetti.





ACI DOLU MANZARA

Saldırı sonrasında hastane ve çevresinde “acı dolu” manzaralar görüntülendi. Enkaz, toz, toprak arasında yakınlarını arayan insanlar, onlara ait olduğuna dair bir emare bulmaya çalışıyor; çaresizlik ve endişe içinde sağa sola koşturuyordu. Saldırıdan yaralı kurtulanlardan 20 yaşındaki Kerim el-Baltacı, önceki gece yaşadıklarına ilişkin “Hastanenin avlusunda idik, gökyüzünden yanan balonların ardından da bombaların düştüğünü gördük. Yangın vardı, insanlar yanıyordu. Ağaçlar yanıp insanların üzerine düşüyordu.” dedi.





SALDIRI BEKLEMİYORDUK

Saldırıda yaralanan Muhammed Hamdan ise hastane olması nedeniyle bölgeye saldırı beklemediklerini söyledi. Hamdan, “Bizim başımıza ilk kez geldi. Savaşın başladığı günden beri dün ilk defa aileler, insanlar, bebekler, yaşlılar ve küçük çocuklar tümüyle gitti.” dedi. Kendisine iki şarapnel isabet ettiğini, birinin boynuna geldiğini kaydeden Hamdan, küçük bir kız çocuğunu da kafasına camlar düşmüş halde gördüğünü anlattı.





Çocuklar oyuncaklarıyla havaya uçtu

Flistinli 71 yaşındaki Azzam Hamdan da olanları, “Başımıza gelen, tüm katliamları; Nazizm’i aşan barbarca bir eylem.” sözleriyle ifade etti. Hamdan, saldırı anında yaşadığı şoku şöyle anlattı: “İnsanlar parçalandı, cesetler yandı. Bahçede oyun oynayan çocuklar, oyuncaklarla oynayanlar, havaya fırlayıp düştüler. Ben onları kendi ellerimle kaldırdım ve dışarı çıkardım. Onları ben kaldırıp dışarı çıkardım.”





Anestezisiz ameliyat

İsrail’in hava saldırıları sonucu bombardımandan etkilenen birçok yaralı Gazze’nin Şifa Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede görev yapan Dr. Hani Hammad, “Baptist Hastanesi’nde tam anlamıyla bir katliam yaşandı. Patlamadan etkilenen yüzlerce insan görev yaptığım Şifa Hastanesi’ne getirildi. Hepsine acil müdahalelerde bulunduk. Bölgede bulunan kurtarma ekipleri hala cesetleri kaldırmaya çalışıyor. Hastanedeki saldırıda kadın ve çocuklar kurban verildi, çoğunun yüzü tanınmayacak haldeydi. Yaralıların çoğunun beden bütünlüğü yoktu. Hastanemize başsız ve parçalanmış cesetler ulaştırıldı” dedi. Ameliyatları yerde ve koridorlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Hammad, “Bazıları anestezi olmadan çalışmak zorunda kaldı. Birçok yaralı hala ameliyat sırası bekliyor, diğerleri ise sağlık görevlilerinin müdahaleleriyle yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Elimizde kalan tedavi imkanları kullanıyoruz fakat onların tamamen bitmesi an meselesi” diye konuştu.





SOKAKLARIMIZ KAN KOKUYOR

Morgun buzdolapları yetmediği için koridorların ve avluların yüzlerce cesetle dolu olduğunu belirten Hammad, “Cesetler hastanenin dışında yerde duruyor. Hemşireler ve doktorlar hastaları yerde tedavi etmeye çalışıyor. Burada her şey eksik, kısıtlı ölçüde ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimizi şehrin ortasında olan boş alanlara toplu bir şekilde gömüyoruz. Bombalar üzerimize yağıyor. Özellikle hastane ve evleri bombalıyorlar. Binlerce insan bu şekilde şehit oluyor” diye konuştu. Gazze’ye gıda ve tıbbi malzeme girişi için ablukanın kaldırılmasını isteyen Hammad, “Yaşananlara tüm İslam alemi ve dünya tepki versin. Sokaklarımız kan kokuyor. Gazze’nin yarısı yok ediliyor. Gazze halkını göçe zorluyorlar ama bizler burada sonuna kadar direneceğiz ve bu toprakları Siyonistlere teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.





HER YER CESET DOLU

Şifa Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olan Dr.Fadiye Melhis ise şöyle konuştu: “Burada inanılmaz bir durum var. Her yer ceset ve yaralı dolu. Kadın doğum uzmanı olduğum için kadın ve çocukları tedavi ediyorum. Saldırılar nedeniyle birçok yaralı hastanemize geliyordu ancak Baptist Hastanesi’nin bombalanmasıyla birlikte buraya yüzlerce yaralı ve şehit geldi. Hastaneye gelenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. 24 saattir yaralıların tedavisi için çalışıyoruz fakat ciddi tıbbi malzeme eksiğimiz var. Ablukanın kaldırılması gerekiyor, senelerdir yaşadığımız zulmü dünya görmüyor mu. Herkesin gözleri önünde hastaneler bombalanıyor. Gazze’de soykırım yaşanıyor, bizim sesimiz olun ve yardım edin”





Gazze için 3 günlük milli yas

Türkiye, İsrail’in Gazze’deki hastane katliamında yaşamını yitirenler için 3 günlük milli yas ilan ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda dün konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Filistin için dünden itibaren geçerli olmak üzere 3 günlük yas ilan edileceği bilgisini paylaştı. Zengin, şunları söyledi: “Bugün (dün) itibarıyla yaşadığımız elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Kanun gereği ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ancak yas ilan edilebiliyor. Genel Kuruldaki tüm siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Özellikle TBMM olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün unsurları ile beraber olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuyu hangi seviyede gördüğümüzün anlaşılması açısından önemlidir diye düşünüyorum. 3 günlük milli yas ile Türkiye’nin bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum.”



