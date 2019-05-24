Çöp krizinde mutlu son

Yıllardır Kanada’nın çöplerini geri almaması üzerine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’ya savaş ilan edeceğini duyurmuştu.

Filipinlerde tepkilerin artması üzerine Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, çöpleri geri alacaklarını açıkladı.

McKenna yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin çöplerin Haziran sonuna kadar kaldırılması için Bolloré Logistics Canada şirketiyle ile sözleşme yaptığını açıkladı.

Justin Trudeau - Rodrigo Duterte

DUTERTE’DEN ETKİLİ HAMLE

McKenna’nın açıklaması, Duterte’nin hükümetine, Kanada karasularına 69 konteyner çöp bırakması için özel bir nakliye şirketi kiralama emri vermesinden birkaç saat sonra geldi.

McKenna’nın ofisinden yapılan açıklamada, çöplerin, güvenlik ve sağlık için işleneceği ve bu yaz sonunda elden çıkarılacağı bildirildi.

McKenna ayrıca, tüm masrafların Kanada hükümeti tarafından karşılanacağını, ancak masrafın henüz belli olmadığını kaydetti.