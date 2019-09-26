Dünya Cubeyrden komedi gibi savunma
ORTADOĞU

Cubeyr’den komedi gibi savunma

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaşıkcı protestoları
Kaşıkcı protestoları

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Adil Cubeyr, katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada adeta komediye imza attı. Cubeyr, yaptığı savunmada, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini ancak resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda hunharca öldürülmüştü. Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Saud el-Kahtani'nin cinayet emrini verdiği ortaya çıkmıştı.

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