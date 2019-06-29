Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus mevkidaşıyla görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.
Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi sürüyor.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.
"S-400 konusunda aksama söz konusu değil"
- Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Son dönemde ilişkilerimizde çok ciddi ivme yakaladık. İşbirliğinin S-400 mutabakatıyla ilerlediğini görüyoruz. S-400'ler konusunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil. Şu anda gözler, bu işin sevkiyatıyla ilgili süreçte. Vize muafiyetinde istediğimiz noktada değiliz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
- Putin ise Rusya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "2018’de İkili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı" dedi.
Merkel'le de görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.