Daha ne kadar sürecek!

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü ‘Büyük Filistin Mitingi’nde Gazze’ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul’da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek'' ifadelerini kullandı.