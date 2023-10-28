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Dünya

Daha ne kadar sürecek!

Gazze Şeridi’nde yaşayan milyonlarca Filistinli bombardımanın yanı sıra yiyecek, içecek, ilaç ve yakıt kıtlığının pençesinde kıvranıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:43 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Baskıların artmasıyla İsrail yönetimi sembolik sayılabilecek bazı yardımların Gazze’ye girişine izin verdi. Hafta içinde 20 TIR’dan oluşan ilk yardım konvoyu Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze’ye girdi. Normal şartlarda Gazze Şeridi’ne günlük 450 TIR yardım giriyordu. Bir haftada giren 92 TIR ihtiyacın sadece 5’te birini karşılıyor. 200 yardım TIR’ı da Refah Sınır Kapısı’nda bekliyor. İsrail kontrolünün uzun sürmesi sebebiyle TIR’ların bölgeye ulaşması uzun sürüyor. Eğer BM oluşturmaya çalıştığı sistemi taraflara kabul ettirebilirse Türk Kızılayı da depo yönetimi, lojistik anlamda destek verecek.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
7 saat önce
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