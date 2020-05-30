Darbe planına Fransa da ortak: Kaosa sürükleme planlarının ayrıntıları belli oldu

Libya’da hezimete uğrayan BAE’nin Tunus’ta darbe girişimine ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. The Libya Observer haber sitesi darbe girişiminde BAE’ye Fransa’nın da destek verdiğini iddia etti.

Libya'daki meşru UMH'nin darbeci Hafter'den geri aldığı El Vatiye üssünde ortaya çıkan belge ve kayıtlarda Tunus’u kaosa sürükleme planlarının ayrıntılarının yer aldığı iddiasına yer verilen haberde tek tek isimler sıralandı. Tunus'taki Fransız büyükelçiliğinin ve "Özgür Anayasa Partisi"nin Başkanı Abir Musa'nın önderliğinde Tunuslu aktivistlerin bu plana dahil olduğu belirtildi.

BOMBALAR PATLAYACAKTI

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali’ye yakınlığı ile bilinen fakat daha sonra devrimcilerin yanında yer alan Tunuslu ünlü iş adamı Kemal Latif’in de belgelerde adının geçtiği ifade edildi. BAE’nin parasal desteğini alan Suriye ve İran’dan getirilecek silahlı milisler Tunus’ta bir dizi bombalı eylem düzenleyecekti. Belgelerde yer alan bilgilere göre bu milislerin Rus, Fransız ve BAE’ye bağlı subaylar tarafından Libya’da eğitilmesi planlanıyordu. Silahlı milislerin ayrıca tanınmış siyasi liderleri hedefleyen suikastlar düzenleyecekleri öne sürüldü.

TUNUS’TA SİYASİ KRİZ

BAE’nin medya kuruluşlarının uzun zamandır yürüttükleri faaliyetler Tunus’ta siyasi bir krize yol açtı. Anayasanın değişmesini isteyen kesimlerin Tunus hükümeti üzerindeki baskıyı artıyorlar. Tunus medyasında yeni anayasa talebiyle yapılan sokak gösterilerinin koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde artacağı yazıldı.

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Gannuşi'ye iftira atılıyor

Raşid Gannuşi

Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi’ye yönelik karalama kampanyaları ise devam ediyor. Suudi Arabistan fonlu BAE merkezli bir yayın organı olan el-Arabiyya kanalı, Yasemin Devrimi ile sürgün hayatından dönen Gannuşi’nin şüpheli bir servete sahip olduğunu iddia etmişti. Özellikle Libya'da Trablus hükümetinin lehine yaşanan gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı medya kuruluşları ve Tunus'taki uzantıları Gannuşi aleyhinde karalama kampanyaları hız kazandı. Karşı devrim destekçileri olarak isimlendirilen Suudi Arabistan ve BAE finans desteğiyle hareket eden ülkedeki çıkar grupları, Gannuşi'nin 2011 devrimi sonrasında ülkeye dönüşünden bugüne dek büyük bir servet devşirdiği yönündeki mesnetsiz iddiaları sürekli gündemde tutmaya özen gösteriyor.