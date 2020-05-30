Dünya Darbe planına Fransa da ortak Kaosa sürükleme planlarının ayrıntıları belli oldu
ORTADOĞU

Darbe planına Fransa da ortak: Kaosa sürükleme planlarının ayrıntıları belli oldu

Libya'da hezimet yaşayan BAE'nin yeni hedefi haline gelen Tunus'taki darbe girişimine Fransa'nın da destek verdiği iddia edildi. El Vatiye üssünde ele geçirilen belgelere göre kaos planına Fransız Büyükelçiliği, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musa'nın önderliğindeki aktivistler yer alıyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’da hezimete uğrayan BAE’nin Tunus’ta darbe girişimine ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. The Libya Observer haber sitesi darbe girişiminde BAE’ye Fransa’nın da destek verdiğini iddia etti.

Libya'daki meşru UMH'nin darbeci Hafter'den geri aldığı El Vatiye üssünde ortaya çıkan belge ve kayıtlarda Tunus’u kaosa sürükleme planlarının ayrıntılarının yer aldığı iddiasına yer verilen haberde tek tek isimler sıralandı. Tunus'taki Fransız büyükelçiliğinin ve "Özgür Anayasa Partisi"nin Başkanı Abir Musa'nın önderliğinde Tunuslu aktivistlerin bu plana dahil olduğu belirtildi.

BOMBALAR PATLAYACAKTI

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali’ye yakınlığı ile bilinen fakat daha sonra devrimcilerin yanında yer alan Tunuslu ünlü iş adamı Kemal Latif’in de belgelerde adının geçtiği ifade edildi. BAE’nin parasal desteğini alan Suriye ve İran’dan getirilecek silahlı milisler Tunus’ta bir dizi bombalı eylem düzenleyecekti. Belgelerde yer alan bilgilere göre bu milislerin Rus, Fransız ve BAE’ye bağlı subaylar tarafından Libya’da eğitilmesi planlanıyordu. Silahlı milislerin ayrıca tanınmış siyasi liderleri hedefleyen suikastlar düzenleyecekleri öne sürüldü.

TUNUS’TA SİYASİ KRİZ

BAE’nin medya kuruluşlarının uzun zamandır yürüttükleri faaliyetler Tunus’ta siyasi bir krize yol açtı. Anayasanın değişmesini isteyen kesimlerin Tunus hükümeti üzerindeki baskıyı artıyorlar. Tunus medyasında yeni anayasa talebiyle yapılan sokak gösterilerinin koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde artacağı yazıldı.

Gannuşi'ye iftira atılıyor

Raşid Gannuşi
  • Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi’ye yönelik karalama kampanyaları ise devam ediyor. Suudi Arabistan fonlu BAE merkezli bir yayın organı olan el-Arabiyya kanalı, Yasemin Devrimi ile sürgün hayatından dönen Gannuşi’nin şüpheli bir servete sahip olduğunu iddia etmişti. Özellikle Libya'da Trablus hükümetinin lehine yaşanan gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı medya kuruluşları ve Tunus'taki uzantıları Gannuşi aleyhinde karalama kampanyaları hız kazandı. Karşı devrim destekçileri olarak isimlendirilen Suudi Arabistan ve BAE finans desteğiyle hareket eden ülkedeki çıkar grupları, Gannuşi'nin 2011 devrimi sonrasında ülkeye dönüşünden bugüne dek büyük bir servet devşirdiği yönündeki mesnetsiz iddiaları sürekli gündemde tutmaya özen gösteriyor.

Tunus darbesi kolay değil: BAE sokak isyanlarını alevlendirmek istiyor
DÜNYA
Tunus darbesi kolay değil: BAE sokak isyanlarını alevlendirmek istiyor
Abone Ol Google News
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.

Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.
Bizans artıkları elenecek

Bizans artıkları elenecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'den fetih mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.