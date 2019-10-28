Dünya DEAŞ Lideri Bağdadi için sonun başlangıcı MİT operasyonuyla başladı
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DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesinde MİT'in rolü

DEAŞ Lideri Bağdadi için 'sonun başlangıcı' MİT operasyonuyla başladı

ABD Başkanı Trump'ın tüm dünyaya 'Çok büyük bir operasyona imza attık' cümleleriyle duyurduğu DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesine dair operasyonda kilit noktalar netleşmeye devam ediyor. ABD'nin Bağdadi'yi 'izliyorduk' dediği sürecin MİT'in operasyonuyla Türkiye'de yakalanan İsmail İthavi'nin (diğer kod adı Ebu Zeyd el Iraki) verdiği ifadelerin ardından başladığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere İthavi MİT'in operasyonuyla Şubat 2018'de Türkiye'de yakalanmış ve çok kritik bilgilere bu sürecin ardından ulaşılmıştı.

Haber Merkezi Reuters Yeni Şafak
DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesinde Türkiye'nin yakaladığı ismin büyük katkısının olduğu ortaya çıktı.
DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesinde Türkiye'nin yakaladığı ismin büyük katkısının olduğu ortaya çıktı.

Suriye'de öldürülen DEAŞ Lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin öldürülmesi tüm dünyada yankı bulurken kimi gri alanlar da netleşmeye başladı.

Hiç şüphesiz en önemli konulardan biri "ABD, Bağdadi'ye nasıl ulaştı?" sorusu oldu. Özellikle bu noktada Türkiye'nin herhangi bir bilgi verip-vermediği merak edildi.

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona dair Türkiye istihbarat bilgisi vermedi. Ancak Reuters'ın abonelerine duyurduğu haber, geçmiş dönemlerde Ankara'nın ne tür katkılar sağladığını gözler önüne serdi.

Reuters, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tutuklanıp Iraklı güvenlik güçlerine teslim edilen Bağdadi’nin baş danışmanlarından İsmail el-Etawi, DAEŞ Lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin konumunun saptanmasında en büyük rol oynayan isimlerden birisi oldu." bilgisini paylaştı.

Ebubekir El Bağdadi, kimi zaman çektiği videolarda Türkiye'yi de tehdit ediyordu.

MİT'in çok özel bir operasyonuyla yakalandı

Reuters'ın üzerinde durduğu isim geçtiğimiz yıl Türkiye'de yakalanan İsmail İthavi (diğer kodu Ebu Zeyd el Iraki) oldu.

Türkiye'nin yaptığı bu operasyon öylesine kritikti ki, o dönem için "Bugüne kadar DEAŞ'a karşı yapılan en büyük operasyonlardan biri" olarak lanse edildi. Çünkü ilk kez böylesine önemli bir isim sağ olarak yakalanmıştı.

Türkiye, DEAŞ'a karşı sadece sahada değil, istihbari anlamda verdiği mücadeleyle de ciddi zarar verdi.Örgütün yurt içindeki kritik isimleri çok özel operasyonlarla yakalandı.

Bağdadi sağ koluydu, para kontrolünde kritik roller üstlendi

  • MİT'in kıskıvrak yakaladığı İsmail İthavi, Bağdadi’nin IŞİD’in pek çok ülkedeki banka hesaplarına para transferlerinden sorumlu yardımcısı olarak görev alıyordu.
  • Türk istihbaratı, İthavi ve yakalanan diğer isimleri Irak istihbaratına teslim etti. Irak makamlarına teslim edilen İthavi’nin cep telefonundaki Telegram mesajlaşma uygulamasını kurcalayan ajanlar, dört DEAŞ komutanını Suriye’den Irak’a geçmeleri için kandırdı. Sınırda yakalanan dörtlü arasında, DEAŞ’ın Fırat’ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de vardı.

Milli İstihbarat Başkanlığı, Suriye gibi kritik bir bölgede imza attığı nokta operasyonlarla adından sıkça söz ettirdi.

ABD devreye girdi

Türk istihbaratının Irak'a teslim İthavi için ABD istihbaratı da devreye girdi. İthavi, ABD'nin başına para ödülü olarak aradığı isimlerden biriydi. Irak ve ABD istihbarat unsurları, Türkiye'nin iadesinin ardından İthavi'yi sorguladı DEAŞ'ın kullandığı banka hesaplarını ve gizli iletişim kodlarını ele geçirdi.

Kaynaklar, Türkiye'nin operasyonuyla yakalanan İsmail el Ithavi'nin Irak'a teslim edildikten sonra CIA tarafından ABD'ye götürüldüğü üzerinde duruyor.

Bağdadi'ye ilk ilmik Türkiye'de atıldı

Irak merkezi hükümetinden bu yönde bir açıklama gelmese de İthavi'nin bir süre sonra ABD'ye götürüldüğü ve orada detaylıca sorgulandığı 'herkesin bildiği sır' olarak kalsa da Bağdadi operasyonunda belki de en önemli tuğlanın MİT'in operasyonu sonrası koyulduğu herkesin malumu.

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