Deniz Feneri Derneği'nden Suriye'ye yardım eli

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Suriye Milli Güçleri; Hama, Humus ve Halep’ten sonra Şam'a da girdi.





Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamada, "Halepli kardeşlerimize ekmek yardımızı ulaştırmaya başladık. Öncelikli olarak Hama, Humus, Lazkiye ve Halep’e ulaşan ekmek yardımlarımız şimdi de Şam’da dağıtılmaya başlandı. Türkiye’deki bağışçılarımız bizlere verdiği un yardımlarını İdlib’deki fırınlarda ekmek yaparak bölgeye ekmek yardımları yapmaya devam ediyoruz.





Halepli kardeşlerimiz için en acil ihtiyaç, Un! Bir çuval un: 900 TL





Halepli mazlumlar ekmeğe muhtaç

Halep´te fırınların büyük kısmı yıkıldı. Ekmek almak isteyen halk, hala ekmek üretebilen ve sayıları çok az olan fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Saatlerce sıra bekleyen insanların bir kısmı ise ekmek alamadan geri dönüyor. Deniz Feneri, Halep'te aralıksız olarak ekmek yardımlarına devam etmektedir.





Halepli kardeşlerimize ekmek yardımı yapmak için 900 TL bağış yaparak 50 KG'lık un bağışında bulunabilirsiniz.



