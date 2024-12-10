Deniz Feneri Derneği'nden Suriye'ye yardım eli

Deniz Feneri Derneği, Suriye Milli Güçlerinin özgürlüğünü yeniden kazanmasıyla birlikte, Suriye'ye ekmek yardımı göndermeye başladı. Hama, Humus, Lazkiye ve Halep’e ulaşan ekmek yardımları şimdi de Şam’da dağıtılmaya başlandı. Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye’deki bağışçılarımız bizlere verdiği un yardımlarını İdlib’deki fırınlarda ekmek yaparak bölgeye ekmek yardımları yapmaya devam ediyoruz" denildi.
Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Suriye Milli Güçleri; Hama, Humus ve Halep’ten sonra Şam'a da girdi.
Halepli kardeşlerimiz için en acil ihtiyaç, Un! Bir çuval un: 900 TL
Halepli mazlumlar ekmeğe muhtaç
Halep´te fırınların büyük kısmı yıkıldı. Ekmek almak isteyen halk, hala ekmek üretebilen ve sayıları çok az olan fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Saatlerce sıra bekleyen insanların bir kısmı ise ekmek alamadan geri dönüyor. Deniz Feneri, Halep'te aralıksız olarak ekmek yardımlarına devam etmektedir.