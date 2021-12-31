Dünya Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması
AVRUPA ASYA

Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması

Mercedes-Benz'in yeni otomobil modelinin reklamında far tasarımına gönderme yaparak çekik gözlü mankenler kullanılması Çin'de büyük tepkiye neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması
Mercedes

Ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni "CLS sedan" modelinin reklamında, aracın far tasarımına atıfta bulunarak "çekik gözlü" modelleri kullandığı için Çin'de eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çin merkezli "Global Times" gazetesi, mankenlerin Asyalı insanlar hakkındaki Batılı klişeleri yansıtması nedeniyle ırkçılık suçlamasına neden olduğunu ve öfke uyandırdığını bildirdi.

Çin sosyal medya sitesi "Weibo"da ise öfkeli kullanıcılar, benzer görüşleri savundu. Söz konusu reklamın, Weibo sosyal medya sayfasında hâlâ görüntülenebilir durumda olduğu belirtilirken, Mercedes-Benz firması Çin'deki tepkiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Dünyaca ünlü giyim firmasına büyük tepki
EKONOMİ
Dünyaca ünlü giyim firmasına büyük tepki

Dior da eleştirilmişti

Öte yandan, en son olarak Fransız moda devi Christian Dior'un siyah makyajlı Asyalı bir modelin bir el çantasını tuttuğu fotoğrafı, Asya ülkelerinde tepki toplamıştı. Çekimi gerçekleştiren Pekin merkezli fotoğrafçı Chen Man, "ırksal klişeleri sürdürme" konusundaki "olgunlaşmamışlık ve cehalet" için bir özür yayınlamış, Dior ise eleştirilere "Çin halkının duygularına saygı duyduğunu" söyleyerek yanıt vermişti.

BMW'li ırkçılık
HAYAT
BMW'li ırkçılık

George Floyd sonrası dünyada ırkçılık karşıtı gösteriler yayılıyor
DÜNYA
George Floyd sonrası dünyada ırkçılık karşıtı gösteriler yayılıyor
İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı
Çinliler ayağa kalktı

Çinliler ayağa kalktı

​Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması.
Ekonomide tarihi dönüşümü başlattık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı.

CHP'li Fatoş Birinç'ten akıl almaz hakaretler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​CHP; din, dindarlar ve Kur'an eğitimine yaklaşımında bir arpa boyu yol alamadı.

​Tüm detaylar belli oldu: Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası

​Adana'da korku dolu anlar: Yardımına komşuları yetişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik modelin vatandaşa iyi anlatılmasını istedi.

​16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

​Ankara Üniversitesi'nde başörtülülere çirkin hakaret.
Pentagon'dan kritik değişiklik

Pentagon'dan kritik değişiklik

Washington'un güvenliği için ​Ulusal Muhafızları görevlendirme yetkisi artık Savunma Bakanında.
Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

İki kişi alevlerin arasından atlayarak canlarını son anda kurtardı.
Komşu kabusu

Komşu kabusu

​Beş ay boyunca kapısına çöp attı idrarını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.