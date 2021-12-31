​Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması.

Ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni "CLS sedan" modelinin reklamında, aracın far tasarımına atıfta bulunarak "çekik gözlü" modelleri kullandığı için Çin'de eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çin merkezli "Global Times" gazetesi, mankenlerin Asyalı insanlar hakkındaki Batılı klişeleri yansıtması nedeniyle ırkçılık suçlamasına neden olduğunu ve öfke uyandırdığını bildirdi.

Çin sosyal medya sitesi "Weibo"da ise öfkeli kullanıcılar, benzer görüşleri savundu. Söz konusu reklamın, Weibo sosyal medya sayfasında hâlâ görüntülenebilir durumda olduğu belirtilirken, Mercedes-Benz firması Çin'deki tepkiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

EKONOMİ Dünyaca ünlü giyim firmasına büyük tepki

Dior da eleştirilmişti

Öte yandan, en son olarak Fransız moda devi Christian Dior'un siyah makyajlı Asyalı bir modelin bir el çantasını tuttuğu fotoğrafı, Asya ülkelerinde tepki toplamıştı. Çekimi gerçekleştiren Pekin merkezli fotoğrafçı Chen Man, "ırksal klişeleri sürdürme" konusundaki "olgunlaşmamışlık ve cehalet" için bir özür yayınlamış, Dior ise eleştirilere "Çin halkının duygularına saygı duyduğunu" söyleyerek yanıt vermişti.

REKLAM

HAYAT BMW'li ırkçılık