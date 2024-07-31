Doğu Perinçek: İsmail Haniyye bütün insanlığın şehidi

Acıyı yürekten paylaştıklarını da söyleyen Perinçek, devam eden sözlerinde de şu ifadelere yer verdi;

İsmail Haniye bizim de şehidimiz. Bütün insanlığın şehidi. Tabii Filistin halkının, Arap halklarının, bütün gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehidir. Bu acıyı paylaşıyoruz yürekten. Hamas'a Filistin halkına ve bütün insanlığa başsağlığı dileklerimizi buradan ifade ediyoruz.

İsmail Haniye bizim de şehidimiz. Bütün insanlığın şehidi. Tabii Filistin halkının, Arap halklarının, bütün gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehidir. Bu acıyı paylaşıyoruz yürekten. Hamas'a Filistin halkına ve bütün insanlığa başsağlığı dileklerimizi buradan ifade ediyoruz.

Suikastlar bu büyük savaşlarda bir şey değiştirmez. Büyük savaşlarda sonuç itibariyle İsrail suikast yapabiliyor, başarıyor. Mossad o manada büyük bir örgüt. Ama Gazze'nin direnişini hiçbir şekilde kıramıyorlar. Kıramamayı bırakın, bu savaşı İsrail kaybetmiştir. her büyük savaşın bedelleri vardır. Zahmetsiz, şehitsiz kazanılmış savaş yoktur.