Doğu Perinçek: İsmail Haniyye bütün insanlığın şehidi

Acıyı yürekten paylaştıklarını da söyleyen Perinçek, devam eden sözlerinde de şu ifadelere yer verdi;
"Bütün insanlığın şehidi"
"İsrail Gazze'nin direnişini kıramaz"
Suikastlar bu büyük savaşlarda bir şey değiştirmez. Büyük savaşlarda sonuç itibariyle İsrail suikast yapabiliyor, başarıyor. Mossad o manada büyük bir örgüt. Ama Gazze'nin direnişini hiçbir şekilde kıramıyorlar. Kıramamayı bırakın, bu savaşı İsrail kaybetmiştir. her büyük savaşın bedelleri vardır. Zahmetsiz, şehitsiz kazanılmış savaş yoktur.