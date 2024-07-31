|
Dünya

Doğu Perinçek: İsmail Haniyye bütün insanlığın şehidi

İsmail Haniye'nin İsrail tarafından alçakça şehit edilmesiyle ilgili konuşan Doğu Perinçek, "Bu acıyı yürekten paylaşıyoruz. Zahmetsiz, şehitsiz kazanılmış savaş yoktur" dedi.

10:44 - 31/07/2024 Çarşamba
Diğer
Doğu Perinçek - İsmail Haniye
Doğu Perinçek - İsmail Haniye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, suikast sonucu İran'da şehit edilen Hamas Lideri
İsmail Haniye
hakkında konuştu.

EKOL TV'de katıldığı programda konuşan Perinçek,
"İsmail Haniye bizim de şehidimiz"
dedi.


Acıyı yürekten paylaştıklarını da söyleyen Perinçek, devam eden sözlerinde de şu ifadelere yer verdi;


"Bütün insanlığın şehidi"


İsmail Haniye bizim de şehidimiz. Bütün insanlığın şehidi. Tabii Filistin halkının, Arap halklarının, bütün gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehidir. Bu acıyı paylaşıyoruz yürekten. Hamas'a Filistin halkına ve bütün insanlığa başsağlığı dileklerimizi buradan ifade ediyoruz.

"İsrail Gazze'nin direnişini kıramaz"


Suikastlar bu büyük savaşlarda bir şey değiştirmez. Büyük savaşlarda sonuç itibariyle İsrail suikast yapabiliyor, başarıyor. Mossad o manada büyük bir örgüt. Ama Gazze'nin direnişini hiçbir şekilde kıramıyorlar. Kıramamayı bırakın, bu savaşı İsrail kaybetmiştir. her büyük savaşın bedelleri vardır. Zahmetsiz, şehitsiz kazanılmış savaş yoktur.




#Doğu Perinçek
#İsmail Haniye
#Hamas
15 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Gözler 2024 YAŞ atama ve terfi listesinde!