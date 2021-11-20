Dolarlar yola saçıldı, trafik durdu! Herkes para topladı

ABD'de bir devlet kurumuna ait zırhlı otomobilden yola para dolu bir çanta düşünce otoyolda kaos yaşandı.
Olay Kaliforniya eyaletindeki San Diego bölgesinde yaşandı. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na ait bir zırhlı otomobilin kapısı, Interstate 5 otoyolunda seyir halindeyken açıldı.Kapının açılmasıyla paraların taşındığı çantalar yola düştü.
Kaliforniya Otoyol Devriyesi- (California Highway Patrol -CHP) olaya ilişkin açıklamasında, "Kapılardan biri açılıverdi ve içi nakit para dolu çantalar yola düştü" dedi.
CHP yetkilisi Curtis Martin, çantalarda 1 dolarlık ve 20 dolarlık banknotların bulunduğunu ve paraların yolun her tarafına saçıldığını belirtti. O sırada yoldan geçen bir kişiyse otoyolda oluşan kaosun videosunu çekti.
Görüntülerde yola saçılan paraları toplamak için birçok kişinin aracından çıkıp yola koşuyor.
Polis yetkilisi, olay yerinde paraları toplayan iki kişinin gözaltına alındığını CHP yetkilisi Curtis Martin, paraları alan kişilere bunları yetkililere geri vermeleri gerektiğini söyleyerek aksi takdirde cezai işlem uygulanabileceği uyarısında bulundu.
Martin, CHP'nin olaya ilişkin FBI'yla birlikte soruşturma başlattığını belirtti. Yetkililer ne kadar para kaybedildiğine ilişkin açıklama yapmazken, kilitlenen otoyol yeniden kullanıma açıldı.