Dünya Dolarlar yola saçıldı, trafik durdu Herkes para topladı
AMERİKA

Dolarlar yola saçıldı, trafik durdu! Herkes para topladı

ABD'de otoyola düşen para dolu çanta akıl almaz görüntüler ortaya çıkardı, insanlar dolarları toplamak için araçlarından indi. Yaklaşık iki saat kilitlenen yolda yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dolarlar yola saçıldı, trafik durdu! Herkes para topladı
Paralar yola saçıldı

ABD'de bir devlet kurumuna ait zırhlı otomobilden yola para dolu bir çanta düşünce otoyolda kaos yaşandı.

Olay Kaliforniya eyaletindeki San Diego bölgesinde yaşandı. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na ait bir zırhlı otomobilin kapısı, Interstate 5 otoyolunda seyir halindeyken açıldı.Kapının açılmasıyla paraların taşındığı çantalar yola düştü.

Kaliforniya Otoyol Devriyesi- (California Highway Patrol -CHP) olaya ilişkin açıklamasında, "Kapılardan biri açılıverdi ve içi nakit para dolu çantalar yola düştü" dedi.

CHP yetkilisi Curtis Martin, çantalarda 1 dolarlık ve 20 dolarlık banknotların bulunduğunu ve paraların yolun her tarafına saçıldığını belirtti. O sırada yoldan geçen bir kişiyse otoyolda oluşan kaosun videosunu çekti.

Görüntülerde yola saçılan paraları toplamak için birçok kişinin aracından çıkıp yola koşuyor.

Polis yetkilisi, olay yerinde paraları toplayan iki kişinin gözaltına alındığını CHP yetkilisi Curtis Martin, paraları alan kişilere bunları yetkililere geri vermeleri gerektiğini söyleyerek aksi takdirde cezai işlem uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Martin, CHP'nin olaya ilişkin FBI'yla birlikte soruşturma başlattığını belirtti. Yetkililer ne kadar para kaybedildiğine ilişkin açıklama yapmazken, kilitlenen otoyol yeniden kullanıma açıldı.

Kaliforniya'da yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar
OYNAT 00:43
Kaliforniya'da yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar
ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki otoyolda sürücüler, zırhlı araçtan yola saçılan nakit paraları kapmak için birbiriyle yarıştı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​​Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat

​Fahri müfettişin yazdığı cezaya yargıdan ret.
Nüfusun yüzde 60ı çift aşılı

​Bakan Koca: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı.

​Karın tadını çıkarmak isteyenler zirveye çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.