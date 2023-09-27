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Dünya

Düğün salonu 100 kişiye mezar oldu: İşletme sahibi için düğmeye basıldı

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan ve 100 kişinin öldüğü açıklanan yangın sonrası düğün salonunun sahibinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

12:04 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Yangın sonucu düğün salonunda da büyük hasar oluştu.

Yangın sonucu düğün salonunda da büyük hasar oluştu.

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdullah Ramazan Atiye, olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atiye, yangına ilişkin inceleme başlattıklarını ve ilk belirlemelere göre salonun düğün etkinliği için elverişli bir yer olmadığını belirtti.

Olay sonrası düğün salonu sahibinin yakalanması için operasyon başlattıklarını kaydeden Atiye, salonda çalışan 9 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söyledi.

Atiye, düğün salonu sahibinin Erbil’e kaçtığını öğrendiklerini ve bu kişinin yakalanması için IKBY makamlarıyla temas halinde olduklarını ifade etti.

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



#Irak
#Musul
#Yangın
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