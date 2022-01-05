Dünya Düğündeki müzik tartışma yarattı Çift boşanma kararı aldı
ORTADOĞU AKTÜEL

Düğündeki müzik tartışma yarattı: Çift boşanma kararı aldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir düğünde aileler arasında müzik seçimi sebebiyle çıkan kavga boşanma kararı alınmasıyla sonuçlandı. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Düğündeki müzik tartışma yarattı: Çift boşanma kararı aldı
Arşiv

Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen düğünde çalınan müzik gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.

DAMAT VE AİLESİ MÜZİĞE SİNİRLENDİ

  • Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen"Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

Yargıtay’dan emsal karar: 'Ben yoksam hiçsin' boşanma sebebi sayıldı
GÜNDEM
Yargıtay’dan emsal karar: 'Ben yoksam hiçsin' boşanma sebebi sayıldı

Son görüntülü boşanma: Yurt dışından görüntülü beyan verdi
GÜNDEM
Son görüntülü boşanma: Yurt dışından görüntülü beyan verdi
Katarda 11ler belli oldu

Katar'da 11'ler belli oldu

​Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Devler Liginde oynamak istiyorum

'Devler Ligi'nde oynamak istiyorum'

Trabzonspor'un yeni transferi Visca'dan önemli mesajlar.
Vaka sayısı 70 bine dayandı

​Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Antalya'da <br>kan donduran olay

Antalya'da
kan donduran olay

Tartıştığı kadını öldürdü, çeyiz sandığında sakladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'da konutunda ziyaret edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.