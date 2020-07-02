Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato şehrinde, uyuşturucu madde bağımlılarının bulunduğu bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irapuato Güvenlik Sekreteri Pedro Cortes Zavala, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre, merkezde yaklaşık 35 kişinin olduğu ve bazılarının kaçmayı başardığını söyledi.

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Saldırganların rehabilitasyon merkezine araçla geldiğini aktaran Zavala, merkezde bulunan kişilerin yere yatırılıp infaz edildiğini ve olayı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir ize rastlanmadığını belirtti.

Irapuato şehrinde geçen ayın başlarında başka bir rehabilitasyon merkezine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Şubat ayının başlarında farklı bir rehabilitasyon merkezinden silahlı kişilerce 5, geçen aralık ayında da başka bir rehabilitasyon merkezinden 25 kişi kaçırılmıştı.

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OYNAT 00:59 Meksika’da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch’a silahlı saldırıya uğradı: Saldırı anı kamerada Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Miguel Hidalgo belediye binası önündeki Paseo de la Reforma ile Prado Norte Caddelerinin kesiştiği noktada Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a kalabalık bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Harfuch, yaralanırken, yanında bulunan 2 polis ise hayatını kaybetti. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Meksika'da saldırganlar iki kişiyi vurduktan sonra dükkanı ateşe verdi Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Celaya kentinde, iki saldırgan bir oto tamirini basarak, işletme sahibi ve çalışanını vurdu. Hızını alamayan saldırganlar daha sonra işletmeyi ateşe verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan birinin, dükkana girerek tezgah arkasında oturan kişiye dört el ateş ederek öldürdüğü görülüyor. Meksika polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:54 Meksika'da göstericiler bir polisi tiner dökerek ateşe verdi Meksika'da Giovanni López adlı işçinin, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından dövülerek öldürülmesi sonrası ülke genelinde geniş çaplı olaylar protestolar başladı. Guadalajara'da bir gösterici polisin arkasından yaklaşarak sırtına döktüğü tinerle onu ateşe verdi. O görüntüler anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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