Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü

Meksika’da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch’a silahlı saldırıya uğradı: Saldırı anı kamerada

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Miguel Hidalgo belediye binası önündeki Paseo de la Reforma ile Prado Norte Caddelerinin kesiştiği noktada Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a kalabalık bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Harfuch, yaralanırken, yanında bulunan 2 polis ise hayatını kaybetti. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.