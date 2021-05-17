Dünya Dünya seyrediyor İşgalci İsrail bir günde 42 kişi katletti
ORTADOĞU

Dünya seyrediyor: İşgalci İsrail bir günde 42 kişi katletti

Dünyanın kınamakla yetinmesinden cesaret alan İsrail, terör ve yıkıma ara vermiyor. Dün en ağır saldırılara maruz kalan Gazze’de çoğu çocuk ve kadın 42 Filistinli, terör devletinin bombardımanında şehit düştü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 197’ye yükselirken Gazze’de morglarda yer kalmadı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Dünya seyrediyor: ​İşgalci İsrail bir günde 42 kişi katletti
Enkaz altından gelen sesler üzerine çalışma yapan ekipler 5 çocuğu sağ çıkarmayı başardı.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir yandan enkaz altında kalanlar kurtarılmaya çalışırken diğer yandan işgalciler şehri bombalamayı sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin bomba sesleri altında hayatta kalanlara ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Gazze’nin her yerinden felaket haberleri geliyor. İşgalciler El-Vahid Caddesi ve Er-Rimel semtinde sivillerin yaşadığı toplu konutların yerle bir etti.

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İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi

ENKAZDAN HAYATA TUTUNUŞ

  • Yıkılan binaların altında onlarca kişinin bulunduğu bölgede enkaz altında seslerin geldiği haberi üzerine ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Beş çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Filistinli bir babanın çocuğunun kurtulduğu andaki sevinci kameralara yansıdı. Annesi iki yıl önce şehit olan ve teyzesiyle yaşayan Ahmed Muhammed Yazci adlı küçük çocuk da enkazdan kurtulanlardan biri oldu.

MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK

15 yıldır işgalci İsrail’in ablukası altındaki kentte, saldırılardan bu yana çok büyük maddi hasar da oluştu. İsrail saldırganlığı şehrin altyapısına, evlere, devlet ve ekonomik kurumlara büyük zarar verdi. Tahminlere göre toplamda yaklaşık 155 milyon dolar değerinde maddi kayıp var. Saldırıların tüm şiddetiyle dikkat çeken yetkililer kayıpların bu rakamın çok üzerine çıkacağının altını çizdi. Gazze’ye yönelik saldırılarda 719 konut birimi bombalandı, 76 konut binası tamamen yıkıldı, 4271 konut birimi orta ve hafif hasar gördü, 23 medya, ekonomi ve dernek tesisi kullanılamaz hale geldi. Okullar ve sağlık tesisleri zarar gördü. Dört yerel bankanın yıkılması da dahil ekonomik kuruluşlardaki kayıp yaklaşık 20 milyon dolara ulaştı.

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Bir günde 42 kişiyi katletti

  • İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi’nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail dün gece en yoğun saldırılarını yaptı. Dün 42 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye yükseldi.

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Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına dün de devam etti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12’si kadın, 8’i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Son saldırılarla Gazze’de 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da bin 230’a çıktığı ifade edildi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı büyük yıkımın oluştuğu Gazze’de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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