Dünya soğuk ama onlar artık üşümeyecek

Ah deniz yıldızları, ah akan bir damla gözyaşı ile arşı titretenler! O özgürce serpileceğiniz sevgiyle büyüyeceğiniz denizlere tekrar nasıl kavuşacaksınız? Kıyısına vurduğunuz şu vicdansızı ve acımasız zalimlerin dünyasından kurtulup?