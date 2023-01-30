Dünya soğuk ama onlar artık üşümeyecek

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Suriyeli küçük kız.
Yeni Şafak ekibinin dün hazırladığı haber yüz binlerce insanın yüreğini parçalamıştı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın bugün paylaştığı gelişme ise yüreklere su serpti. Kınık, twitter hesabından yaptığı paylaşımda soğuktan ölen ablası için ağlayan kız çocuğunun ve ailesinin korumaya alındığını açıkladı. Kınık yaptığı paylaşımda, "Kızılay Ekiplerimiz Suriye’de kızımıza ve ailesine ulaştı, korumaya alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Birkaç saat için Kızılay ekiplerinin kız çocuğuna ve ailesine ulaştığı görüntüleri de aktaran Kınık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ah deniz yıldızları, ah akan bir damla gözyaşı ile arşı titretenler! O özgürce serpileceğiniz sevgiyle büyüyeceğiniz denizlere tekrar nasıl kavuşacaksınız? Kıyısına vurduğunuz şu vicdansızı ve acımasız zalimlerin dünyasından kurtulup?
Yeni Şafak'ın hazırladığı yürekleri dağlayan haberde, Suriye’de soğuktan ölen ablası için ağlayan minik kızının sözleriyle bölgedeki durumu anlattığı aktarılmıştı.
Yeni Şafak ekibinin bu paylaşımı yürekleri parçalamıştı lakin Kızılay küçük kızın sesini duyunca unutulmayacak bir hayra da vesile oldu.