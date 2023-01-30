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Dünya

Dünya soğuk ama onlar artık üşümeyecek

Yeni Şafak ekibinin dün paylaştığı "Ablam soğuktan öldü" başlıklı haber, yüz binlerce insanın yüreğini parçalarken bir iyiliğe de vesile oldu. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Suriye'deki küçük kız çocuğuna ve ailesine ulaşıldığını açıkladı.

Süleyman Süheyl Köseoğlu
Süleyman Süheyl Köseoğlu
22:53 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Suriyeli küçük kız.

Suriyeli küçük kız.

Yeni Şafak ekibinin dün hazırladığı haber yüz binlerce insanın yüreğini parçalamıştı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın bugün paylaştığı gelişme ise yüreklere su serpti. Kınık, twitter hesabından yaptığı paylaşımda soğuktan ölen ablası için ağlayan kız çocuğunun ve ailesinin korumaya alındığını açıkladı. Kınık yaptığı paylaşımda, "Kızılay Ekiplerimiz Suriye’de kızımıza ve ailesine ulaştı, korumaya alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Birkaç saat için Kızılay ekiplerinin kız çocuğuna ve ailesine ulaştığı görüntüleri de aktaran Kınık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ah deniz yıldızları, ah akan bir damla gözyaşı ile arşı titretenler! O özgürce serpileceğiniz sevgiyle büyüyeceğiniz denizlere tekrar nasıl kavuşacaksınız? Kıyısına vurduğunuz şu vicdansızı ve acımasız zalimlerin dünyasından kurtulup?

ABLAM SOĞUKTAN ÖLDÜ

Yeni Şafak'ın hazırladığı yürekleri dağlayan haberde, Suriye’de soğuktan ölen ablası için ağlayan minik kızının sözleriyle bölgedeki durumu anlattığı aktarılmıştı.

Yeni Şafak ekibinin bu paylaşımı yürekleri parçalamıştı lakin Kızılay küçük kızın sesini duyunca unutulmayacak bir hayra da vesile oldu.

#Suriye
#İdlip
#Kızılay
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