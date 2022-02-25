Dünya Dünyaca ünlü aktör Sean Penn savaşın ortasındaki Ukraynada
AVRUPA

Dünyaca ünlü aktör Sean Penn savaşın ortasındaki Ukrayna'da

Hollywood'un politik olarak en aktif ünlülerinden biri olan Oscar ödüllü Sean Penn yine dünyanın ateş hattındaki bir bölgesine gitti. Penn'in Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaca ünlü aktör Sean Penn savaşın ortasındaki Ukraynada
Sean Penn 2021'de Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.

Geçen yıldan bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna'ya giden 61 yaşındaki Penn'in, saldırıların başlamasından birkaç gün önce, bu hafta başında Kiev'e gittiği belirtildi.

ZELENSKY İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da Penn ile olayları değerlendirirken çekilen bir videoya yer verdi. Penn, dün de Zelensky'nin basın toplantısını izlerken görülmüştü.

CESARETİ ÖVÜLDÜ

Ukrayna tarafından yapılan resmi açıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtildi. Açıklamada Sean Penn'in cesareti de övüldü.

Ukrayna başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Sean Penn, birçok batılı liderin gösteremediği cesareti sergiliyor" denildi.

Sean Penn - Ukrayna 2021
Sean Penn - Ukrayna 2021

Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.


TÜRKİYE’YE DE GELMİŞTİ

  • Sean Penn, dünya gündemindeki olayların birçoğunu belgesel haline dönüştürmesiyle de biliniyor. Penn, 2018 yılında da Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan bir belgesel çekimi için İstanbul'a gelmişti.

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Rusya Ukrayna savaşı bir yıkım getiriyor
Ukrayna-Rusya savaşında ikinci güne girildi. Rus güçleri doğuda Donbas, kuzeyde Belarus ve güneyde Kırım'dan Ukrayna'ya girdi. Kiev yakınlarındaki havaalanı ve Çernobil'in Rus güçlerince ele geçirildiği açıklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında birçok kenti vuruldu. Rus güçlerinin bombardımanı nedeniyle çok sayıda sivil yerleşke hasar gördü. Gün ağırınca ortaya çıkan fotoğraflar yıkımın izlerini gözler önüne serdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir
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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı aldığı savaş kararı ve başlattığı askeri operasyon küresel piyasaları sarstı.
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Birçok emtia sınıfında yukarı doğru hareketlenmeler görülürken, tüm riskli varlıklara sert satış geldi.
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Altın ise böyle bir ortamda 1.963 dolarons seviyesine kadar uzanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine geldi.
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Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya’nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti.
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Uzmanlara göre artan gerilim altın fiyatlarında rekoru tetikleyebilir.
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Dünya'da yer alan habere göre; Dün öğle saatleri itibariyle 1,965 dolara dayanan ons altında 1975 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek.
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Ancak analistler olağanüstü koşullardan geçtiğimizin akılda tutulmasını tavsiye ediyor.
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eğerli metallerin performansında teknik görünümden ziyade özellikle Ukrayna’dan gelecek haber akışının belirleyici olacağı ifade ediliyor.
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Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte, çatışmaların genişleyerek devam etmesi değerli metallere yönelimi tetikleyerek daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir.
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Nitekim teknik görünüme bakıldığında 2.000 dolar direnç hedefl eri arasında gösterilmeye başlandı.
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Uzmanlar 1.995 ve 2.032 dolar seviyelerini önemli dirençler olarak sayıyor.
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Sonrasında ise 2.075 dolarlık rekora giden yolun açılabileceği belirtiliyor.
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Diğer yandan gelişmelerin seyrine bağlı olarak olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1.910 seviyesi ilk önemli destek olarak gösteriliyor.
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GRAM ALTIN FİYATI: 876,19 896,95
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ÇEYREK ALTIN FİYATI: <br>1.378,66 1.409,15
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YARIM ALTIN FİYATI: <br>2.746,55 2.815,92
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI : 5.510,32 5.614,61
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ATA ALTIN FİYATI: <br>6.049,05 <br>6.206,23
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SPOT ALTIN TLGR FİYATI: 860,99 <br>861,14
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir
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