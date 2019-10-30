Dünyanın ateşi düşmüyor

Ekim ayı, küresel alanda kitle gösterilerine sahne olmaya devam ediyor. Başta Ortadoğu olmak üzere, Latin Amerika, Avrupa ve Doğu Asya’da sistem karşıtı gösteriler, hükümetlerin yatıştırma çabalarına rağmen büyüyerek devam ediyor. Özellikle Irak ve Lübnan’da mevcut hükümetlerin göstericilerin taleplerini karşılamaya yönelik paketler açıklamasına rağmen gerilim doruğa yükselmiş durumda. Irak’ta önceki gün Kerbela şehrinde gerçekleşen eylemlere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 98 kişinin öldüğü ve bin kadar göstericinin de yaralandığı belirtildi. Iraklı emniyet güçlerinin gösterilere gerçek mermi ile müdahale etmeye başladığı da gelen haberler arasında. Gösterilerde İran’a ait temsilciliklerin ya da yapıların hedef alınması ise dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM), Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yine Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümetin Bağdat’ta süren gösterilerden dolayı aldığı sokağa çıkma yasağı kararına meydan okunması çağrısı yaptı. Sadr hareketi hafta başında mevcut hükümetten desteğini çektiğini de açıklamıştı. Irak’lı Şiilerin dini otoritesi Ali Sistani ise “kaos” uyarısında bulunmuştu.

LATİN AMERİKA AYAKTA

Latin Amerika’da da kaos ateş kıtanın farklı ülkelerinde hayatı etkilemeye devam ediyor. Şili’de 8 bakan görevden alınmasına rağmen eylemciler bir kez daha sokağa çıktı. Ülkenin ‘zor günlerden’ geçtiğini belirten Sebastian Pinera, “Şili değişti ve yeni zorluklarla mücadele etmek için hükümetin de değişmesi gerekiyordu” açıklamasında bulunmuştu. Ülkede geçen hafta 1990’da Pinoche rejiminin sona ermesinden sonra ilk defa asker sokağa inmişti. Yine Bolivya’daki seçimleri kazanan Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçileri ile sonuçları kabul etmeyen muhalifler arasında farklı kentlerde çıkan arbede ve çatışmalarda 39 kişi yaralandı. Çıkan olayların ardından Eva Morales kendisine yönelik darbe girişiminde bulunulduğu iddiasını ortaya attı. Hükümet karşıtı protestoların 7’nci haftasına girdiği Karayip ülkesi Haiti’de, Devlet Başkanı Moise, “Radio Metropole”e verdiği röportajda, ABD hükümetinden insani yardım talebinde bulunduğunu dile getirdi. Yaklaşık 2 aydır süren protestolarda en az 20 kişinin öldüğü ve 2 milyondan fazla öğrencinin okula gidemediği ifade ediliyor. Port-au-Prince’de, geçen hafta gösteri düzenleyen öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ön şartı olarak Devlet Başkanı Moise’nin istifasını istemişti.