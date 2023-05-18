Dünyanın en eski İbranice İncil’i 38,1 milyon dolara satıldı

Bin 100 yıllık bir el yazması olan ve "Codex Sassoon" olarak bilinen İncil’e en yüksek teklifi veren isim ABD’nin eski Romanya büyükelçisi ve Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Alfred H. Moses oldu. İncil’in İsrail’deki ANU Yahudi Halkı Müzesi’nin ABD’deki destekçileri adına satın alındığı ve aynı müzeye bağışlandığı belirtilirken, verilen teklifin ise şimdiye dek bir kitap veya belge için verilen en yüksek rakamlardan biri olduğu öğrenildi.

Beklenenden ucuza satıldı

Sotheby’s Müzayede Evi, fiyatın Leonardo da Vinci’nin Codex Leicester el yazması için 1994’te ödenen 30,8 milyon doları aştığına dikkat çekerken, verilen rakam buna rağmen şubat ayında yapılan 50 milyon dolarlık tahmin ve 2021’de herhangi bir kitap veya belge için ödenen en yüksek rakam olan ve ABD Anayasasının ilk baskısı için verilen 43,2 milyon doların altında kaldı.

Adını eski sahibinden alıyor