Düşen Apache'nin ardından ABD, İran'a saldırı başlattı: Füzeler peş peşe ateşlendi, bölgede şiddetli patlamalar

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

07.48: Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, gece saatlerinde de güneydeki bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Dunin beldesini bombaladığı aktarılan haberde, başkent Beyrut'un güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful beldesinin de savaş uçaklarının hedefi olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde Batı Bekaa bölgesindeki beldeleri obüs toplarıyla hedef aldığına işaret edildi.

06.40: Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Zerka vilayetindeki Ezrak bölgesine yönelik fırlatılan İran kaynaklı 5 füzenin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiği aktarılan açıklamada, füzelerden düşen parçaların herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı ifade edildi.

05.27: Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkeye yönelik saldırıyı engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

05.19: İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

05.13: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi.

04.37: Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

04.36: İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını bildirdi.

04.20: İran, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

04.05: İran Devrim Muhafızları Ordusu: Saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu insansız hava araçlarıyla saldırı altına alındı.

02.34: İran basını, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde yeni patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 02.35'te Cask'ta birkaç patlama sesi duyuldu." ifadesine yer verildi.

02.00: İran devlet televizyonu: ABD saldırılarında hiçbir ticari liman vurulmadı

İran devlet televizyonu, ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 2 su deposunu hedef aldığını duyurdu.

ABD saldırıları sonucu bölgede su kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

Devlet televizyonu ayrıca, Keşm Adası'nda bulunan hiçbir ticari limanın saldırıların hedefi olmadığını açıkladı.

01.55: İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak.”

ABD'nin "güvende olmak istiyorsa" bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Fars Körfezi'nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir." ifadelerini kullandı.

00.52: ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

00.49: İran basını, Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

00.35: İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

ABD'ye ait bir Apache helikopteri düştü

CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.