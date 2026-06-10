Düşen Apache'nin ardından ABD, İran'a saldırı başlattı: Füzeler peş peşe ateşlendi, bölgede şiddetli patlamalar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarının hedef alındığı açıkladı.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Dunin beldesini bombaladığı aktarılan haberde, başkent Beyrut'un güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful beldesinin de savaş uçaklarının hedefi olduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde Batı Bekaa bölgesindeki beldeleri obüs toplarıyla hedef aldığına işaret edildi.
Söz konusu füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiği aktarılan açıklamada, füzelerden düşen parçaların herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı ifade edildi.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 02.35'te Cask'ta birkaç patlama sesi duyuldu." ifadesine yer verildi.
İran devlet televizyonu, ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 2 su deposunu hedef aldığını duyurdu.
ABD saldırıları sonucu bölgede su kesintilerinin yaşandığı belirtildi.
Devlet televizyonu ayrıca, Keşm Adası'nda bulunan hiçbir ticari limanın saldırıların hedefi olmadığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Erakçi, açıklamasında şunları kaydetti:
“Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak.”
ABD'nin "güvende olmak istiyorsa" bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Fars Körfezi'nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir." ifadelerini kullandı.
İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
ABD'ye ait bir Apache helikopteri düştü
CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.
Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.