Sosyal medya mecralarında Gazze'deki "ölüm noktaları"nda, ailesine bir lokma gıda götürebilmek için insani yardım almaya çalışan bir Filistinli çocuğun yayınlanan videosu bir kez daha yürekleri dağladı. Gazze şehrinin Raşid Caddesi'nde çekildiği belirtilen videoda yardım kamyonundan un almaya giden ama hiçbir şey bulamayan Filistinli bir çocuk "Ekmek yerine kum yiyoruz" sözleriyle tüm dünyanın Siyonist güç karşısındaki sessizliğine kum yiyerek isyan etti. "Her gün bize yardım kamyonlarına gitmemizi söylüyorlar, ama gidiyoruz ve orada hiçbir şey yok" diyen Filistinli çocuk, terör devletinin yalanını göz önüne serdi.