​Ekvador’da cezaevi isyanları: 75 mahkum öldü

Amerikan basınındaki haberlere göre yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga kentlerindeki hapishanelerde dün sabah saatlerinde eş zamanlı başlayan ve çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan isyanlara polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren mahkumların sayısının en az 75’e ulaştığını belirtti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, cezaevlerinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısı 75’e yükseldi. Ekvador basınına konuşan yetkililer, cezaevlerinde çıkan isyanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını ve önceki gün sabah saatlerinde 3 ayrı şehirde aynı anda başladığını açıkladı.

DÜNYA Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevi isyanı: 50 mahkum öldü

Amerikan basınındaki haberlere göre yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga kentlerindeki hapishanelerde dün sabah saatlerinde eş zamanlı başlayan ve çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan isyanlara polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren mahkumların sayısının en az 75’e ulaştığını belirtti.

Bu arada, Devlet Başkanı Lenin Moreno da ulusal cezaevi sisteminde acil durum ilan etti ve güvenliğin artırılması talimatını verdi. Moreno, Ekvador Savunma Bakanlığına verdiği talimatta da cezaevlerinin çevresinde sıkı bir silah, cephane ve patlayıcı denetimi yapılmasını istedi. Yetkililer, cezaevlerine gönderilen 800 takviye güvenlik gücünün de desteğiyle kontrolün sağlandığını ifade etti.