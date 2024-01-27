|
Dünya

Ekvador'un Pablo Escobar'ı olarak biliniyordu: 'Kedi Farfan' ABD'ye iade edildi

ABD'ye Meksika üzerinden tonlarca uyuşturucu sevkiyatı yapmakla suçlanan ve Ekvador'un "Pablo Escobar"ı olarak da bilinen "Kedi Farfan" lakaplı Wilder Emilio Sanchez ABD'ye teslim edildi.

08:34 - 27/01/2024 Cumartesi
AA
Ekvador'un "Pablo Escobar"ı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçılığı örgütü elebaşı ABD'ye iade edildi
Ekvador'un "Pablo Escobar"ı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçılığı örgütü elebaşı ABD'ye iade edildi

Ekvador'un "Pablo Escobar"ı olarak bilinen uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı elebaşı Wilder Emilio Sanchez Farfan ABD'ye iade edildi.


Ulusal basında çıkan habere göre, Farfan Kolombiyalı ve ABD'li yetkililerin ortak operasyonuyla yakalandı.


ABD'ye Meksika üzerinden tonlarca uyuşturucu sevkiyatı yapmakla suçlanan "Kedi Farfan" lakaplı Wilder Emilio Sanchez ile yanındaki 5 kişi ABD'ye teslim edildi.

Farfan'ın, Meksika'daki Sinaloa karteli ile işbirliği içinde olduğu ve uyuşturucuyu onlar aracılığıyla ABD'ye gönderdiği tahmin ediliyor.


Aylardır takip edilen ve yakalanması için titiz bir çalışma yürütülen Farfan'ın nasıl ele geçirildiğine ilişkin detaylar paylaşılmadı.



Biden ABD'yi böldü: 25 eyaletten hükümete karşı ortak bildiri
Biden ABD'yi böldü: 25 eyaletten hükümete karşı ortak bildiri

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşanan 'sınır anlaşmazlığı' tartışmasına müdahil oldu. Eyaletlerin Cumhuriyetçi valileri, hükümete karşı Texas'ı destekledi ve Biden'ı yasa dışı göçe karşı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçladı. ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil olarak, tüm eyaletlerden Texas'a 'asker göndermesini' istedi. Bölgede, federal güçler ile eyalet güçleri arasında bir çatışma çıkması da mümkün. Yetkililer, "Yapabileceğimiz tek şey mümkün olduğunca hazırlıklı olmak." açıklamasını yaptı. Yaşananlar sonrasında, "ABD bölünüyor mu, iç savaş mı çıkacak?" söylentileri ayyuka çıktı. İşte ABD'de yaşanan krizin tüm detayları...


#"Kedi Farfan"
#Ekvador
#Ekvador'un Pablo Escobar'ı
#uyuşturucu lideri
#Wilder Emilio Sanchez
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi