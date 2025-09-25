Emine Erdoğan: Her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur

"7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde 36 hastane bombalandı, ateşe verildi veya kullanılamaz hale getirildi. 80'den fazla sağlık merkezi vuruldu. İnsanların bir ümit hayata tutunmaya çalıştıkları hastaneler, toplu mezarlara çevrildi. Bu, insanlığa acımasızca işlenmiş bir suçtur. Çatışma bölgelerindeki her çocuk, dezavantajlı grupların ön sıralarında yer alırken, bir de kanser ve yıkıcı hastalıklarla mücadele eden çocukların maruz kaldığı acılar vicdanımıza sığmıyor. Onlar tedavi olamıyor, ilaca ulaşamıyor ve gözlerimizin önünde hayattan koparılıyorlar. Halbuki, her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur. Şu bir gerçek ki dünya, Filistin'deki, Sudan'daki, Afganistan'daki, Ukrayna'daki ve tüm savaş bölgelerindeki çocuklara insan onuruna yaraşır bir hayat borçludur. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken insanlığın, her şartta 'Önce çocuklar' diyebildiği bir vicdanda buluşmasını diliyorum."