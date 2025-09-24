Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Emine Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Sadriu ile görüştü

Emine Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Sadriu ile görüştü

13:0524/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Emine Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gelen Emine Erdoğan, burada ikili görüşmeler de yapıyor. Bu kapsamda Emine Erdoğan, Türkevi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkevi'nde Kosova Devlet Başkanı'nın eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldik. Dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak hususlarda iş birliğinin önemini vurguladık. Temennimiz, bu yakın diyalogların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmesidir."



#Emine Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#Prindon Sadriu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis ne zaman açılacak? TBMM 2025 yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman, hangi gün?