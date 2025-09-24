Emine Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Sadriu ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gelen Emine Erdoğan, burada ikili görüşmeler de yapıyor. Bu kapsamda Emine Erdoğan, Türkevi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de hazır bulundu.