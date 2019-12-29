Emir’in terör trafiği

Hafter terör örgütü saflarında çatışan Sudanlı paralı teröristlerin, Libya'ya Birleşik Arap Emirlikleri uçakları ile taşındığı ortaya çıktı. Eski Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Richard Falk’ın başında bulunduğu Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) belgeler ve ifadeler üzerinden çarpıcı bir rapor yayımladı. Buna göre, Hafter’in askeri gücünün yüzde 50’sini Sudan’dan getirilen paralı askerler oluştururken, askerler ise BAE uçakları tarafından taşınıyor.

Libya’da terörist Hafter’i paralı askerle destekleyen Rusya, bu ülkede iki ayrı şirketle varlık gösteriyor. Wagner fir- ması dışında “Merkezi Güvenlik Ajansı” isimli (RSB) şirket paralı askerlerinin Lib- ya’da olduğunu gösteren resimleri kendi internet sitesinde paylaştı. Wagner ve RSB dışında Libya’da 2 bini aşkın asker bulunuyor. BAE'nin beslediği Sudanlı paralı asker sayısı ise 3 bin civarında.

BAŞ SORUMLUSU ABU DABİ

Hafter’e bağlı güçlerin sivillere yönelik “korkunç” insan hakları ihlaleri yaptığı belirtilen Gözlemevi raporunda, “Sudan Hartum'daki BAE Büyükelçiliği Mayıs 2019'da Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderdi ve BAE Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki C130 + G17 uçağı için Geneina Havalimanı’nı kullanma izni aldı. Sudan'ın batısındaki havalimanı, Sudan güçlerinin üyelerini transfer etmek için kullanılıyor ve bu da BAE'yi Libya'daki güçlerin işlediği ihlallerden doğrudan sorumlu kılıyor” ifadeleri yer aldı.

DÜNYA Paralı asker terörü

BAE YARGILANMALI

BAE’nin Sudanlı paralı askerleri ve diğer milletlerden paralı askerleri göndermesinin "hesap verebilirlik açısından utanç verici bir eylem" olarak tanımlayan Euro-Med, BM Uzmanlar Komitesini Libya'da işlenen suçları araştırmaya çağırdı. ‘Uluslararası tarafların’ çatışmalardaki sorumluluğunun belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Euro-Med, “Paralı Askerlerin Toplanmasına karşı Uluslararası Sözleşme’nin 5. maddesi devletlerin paralı asker toplamasını, kullanmasını, finanse etmesini veya eğitmesini yasaklar ve bu faaliyetlerin yasaklanmalarını zorunlu kılar” ifadelerini kullanarak ilgili tarafların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

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LEJYONERLER LİBYA HALKINI ÖLDÜRÜYOR

Raporun devamında ise, petrol bölgelerini ve cezaevi merkezlerini korudukları aktarılan Sudanlı paralı asker sayısının 3 bine yaklaştığı ve bunların Libyalı sivilleri öldürdüğü ve sınırda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtildi. Savaşan paralı askerlerin savaş deneyimleri ise Darfur savaşından geliyor. Sudan BM silah ambargosunu ve Silahlı Paralı Personel Kararı’nı açıkça ihlal ediyor ve silahlı askeri çatışmayı arttırıyor. Sudan’lı bir yetkiliden aldıkları ifadeyi aktaran Euro-Med Libya’da Hafterci askeri gücün yüzde 50’sinin Sudan’dan geldiğini belirtti. Euro-Med’in elde ettiği döküman ve ifadelere göre Sudanlı paralı askerler Hafter güçlerine katılmamaları halinde cezaevi gibi kamplarda tutuluyor bunun için de Libya’da savaşmak zorunda kalıyor.

BAE'den aylık 22 dolar

A.A. isimli bir paralı askerin ifadesinde aylık 1000 Sudan Poundu (22 Dolar) ücret aldığını ve kendisiyle beraber 25 kişinin daha çöl üzerinden Libya’ya ulaştığını söyledi. Başkente saldırı için gidecek güçlerden bir diğer paralı asker A. S. ise bazen her iki ayda bir para aldıklarını söyleyerek maddi açıdan paralı askerliğin getirisinin az olduğunu ifade etti. Ayrıca raporda Hafter’in başkent Trablus’a yönelik son askeri kampanyasının 1 milyon 200 bin sivilin hayatını tehlikeye attığı kaydedildi.