Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem: Gözler tsunami uyarısında

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
