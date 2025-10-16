Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem: Gözler tsunami uyarısında

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem: Gözler tsunami uyarısında

09:4916/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.


Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.



#DEPREM
#Endonezya
#tsunami
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 16 Ekim aktüel kataloğu 2025: Çamaşır makinesi, elektrikli bisiklet, televizyon ve oyuncu Koltuğu, IPL lazer epilasyon cihazı geldi