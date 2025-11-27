Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

09:1327/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Endonezya'nın Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
  • Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

#Açe
#BMKG
#Endonezya
#USGS
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 27 Kasım ASKİ su kesintisi programı