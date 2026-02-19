Enkazın kaldırılması 7 yıl sürecek

De Croo, bölgede yaşam koşullarının son derece ağır olduğunu belirterek, "Gazze halkı için yaşam koşulları çok, çok zor. Geçmişte altı yıl Kalkınma Bakanı olarak görev yaptım ve buradaki yaşam koşulları gördüklerimin en kötüsüydü. Son derece acı verici bir yaşam tarzı" ifadelerini kullandı. UNDP olarak Gazze’de enkaz kaldırma çalışmaları yürüttüklerini aktaran De Croo, şu ana kadar toplam moloz ve yıkıntıların yalnızca yüzde 0,5’inin temizlenebildiğini, mevcut hızla çalışmalara devam edilmesi halinde tüm enkazın kaldırılmasının yaklaşık yedi yıl alacağını ifade etti.

Enkazın kaldırılması için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan De Croo, "Gazze halkının yüzde 90’ı bugün bu molozların ortasında yaşıyor. Bu durum hem sağlık açısından hem de bölgede bulunan patlayıcı mühimmat nedeniyle son derece tehlikeli" diye konuştu. De Croo ayrıca, Gazze’de nüfusun yaklaşık yüzde 90’ının çadır dahi sayılamayacak "çok ilkel ve derme çatma barınaklarda" yaşadığını belirterek, barınma ihtiyacının da çok fazla olduğunu kaydetti. Bölgedeki mevcut durumun iyileştirilmesi için en az 200 ila 300 bin konuta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Terör devleti İsrailli yetkililere, barınak inşası, enkaz kaldırma ve diğer iyileştirme çalışmaları için gerekli malzemelerin teminine izin verilmesi çağrısında bulunan De Croo, İsrail’in öne sürdüğü güvenlik endişelerinin, UNDP ve diğer BM kuruluşları ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının daha fazla erişim taleplerinin engellenmesine gerekçe oluşturmaması gerektiğini belirtti.