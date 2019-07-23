Erasmus öğrencisi Dursun'un Almanya'da sır ölümü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca bölümünde okuyan 24 yaşındaki Dursun Karadavut isimli öğrenci Erasmus programı ile Almanya'ya gitti.

Karadavut, yaklaşık 2 yıl kaldığı Berlin kentinde bulunan Postdam Üniversitesinden mezun olan ve lisan eğitimine devam eden Dursun Karadavut bu süre zarfında aynı bölgedeki bir yurtta kalıyordu.

Türkiye'de yaşayan Karadavut ailesine16 Temmuz günü oğullarının vefat haberi ulaştı.

Konsolosluk çalışanları, aileye bir Türk vatandaşının intihar ettiği ve ardından yapılan kimlik tespiti sonucu cenazenin Dursun Karadavut'a ait olduğunu duyurdu.

Arkadaşları, Dursun Karabulut'un kaldığı yurttaki odasının kapısına çiçekler koydu.

Görgü tanığı yok, kamera yok

Kendileri başka hiç bir bilgi verilmeyen Karadavut ailesi kendilerine intihar olarak açıklanan ölümü şüpheli buldu. Hayatını kaybeden Dursun Karadavut'un kız kardeşi Esmanur Karadavut; "Abim gayet inançlı bir insandı ve hiç kimseyle problemi yoktu. Arkadaşlarıyla görüştüm 'kesinlikle intihar edecek birisi değil' dediler. Ben de inanmıyorum. Çok sevilen bir kişiliği var 5. kattan düştüğü söylendi. Olay meçhul, doğru bir bilgi bize gelmedi." dedi.

Esmanur Karadavut; "Görgü tanığı hiç yok kameralar yok. Alman polisi kimseyi sorguya çekmemiş. Henüz olayın gerçekleştiği yerde kimse sorgulanmamış." ifadelerini kullandı.

Olayı intihar olarak duyuran Alman basını vefat eden Karadavut hakkında hazırlanan haberlerde 'Türk olduğu' detayını belirtmedi.

Aile olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor

Bugün Almanya'da kılınacak cenaze namazının ardından Karadavut'un cenazesi memleketi Yozgat'ın Aydıncık köyüne getirilecek. Otopsi sonuçları kendilerine ulaştırılmayan ve Alman polisinden hiç bir bilgi alamayan Karadavut ailesi, Türk yetkililerin Alman makamları ile görüşerek çocuklarının ölümüyle iligli şüphelerin incelenmesini istiyor.