Erdoğan'a Central Park'ta büyük ilgi: Dünyanın en iyi başkanı

BM zirvesi için ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı. Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Central Park’ta bir süre yürüyüş yaptı. Erdoğan’a yürüyüşünde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

ERDOĞAN’A UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan’ın yanına gelen bir nkişi çektiği videoyu sosyalnmedya hesabından paylaştı.

SİGARA İÇMEME TAVSİYESİ

Karşılarında Erdoğan’ı gören yabancı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, gençlerle ve çiftlerle uzun süre sohbet etti. Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmadı.

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Erdoğan, 15. yaş gününü kutlayan bir gencin fotoğraf çektirme istediğini de geri çevirdi. ABD’li vatandaşlarla uzun süre sohbetine devam eden Erdoğan’ın yanına gelen turistler de resim çektirdi. İtalya, Çin, Kolombiya ve Arnavutluk’tan gelenler Erdoğan’la özçekim yaptı.

AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ

Daha sonra Central Park’ta bulunan Loeb Boathouse isimli restoranda giden Erdoğan’a burada Burkina Fasolu bir bisikletçi büyük ilgi gösterdi. Adının Michael olduğu öğrenilen bisikletçi, Erdoğan’ın yanına gelerek özçekim yaptı.

Erdoğan, parkta karşılaştığı bir kişiye “Sigara içme” tavsiyesindenbulundu.

Bisikletçi, Erdoğan’dan “Dünyanın en iyi başkanı” olarak bahsetti. Erdoğan da Burkina Fasolu hayranına İngilizce “Tanıştığıma memnun oldum” diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konakladığı Türkevi’ne giderek ABD’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

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