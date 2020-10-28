Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermeni lobisinden Elon Muska baskı Türksat uydularını fırlatmayın
AMERİKA ASYA

Ermeni lobisinden Elon Musk’a baskı: Türksat uydularını fırlatmayın

Ermeni lobisi, Azerbaycan'ın, işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermesini gerekçe göstererek Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor. Türksat uydularını fırlatacak olan SpaceX firmasına baskı yapan Ermeniler, Elon Musk’tan anlaşmayı iptal etmesini istedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u kabul etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u kabul etmişti.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında tutunamayan Ermenistan, büyük kayıplar vererek geri çekilmeye devam ederken, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında çılgına dönen Ermeni lobisi, Bakü yönetimine desteğini açıklayan Türkiye’ye karşı her geçen gün farklı bir adım atıyor.

Türksat uydularını SpaceX fırlatacak
EKONOMİ
Türksat uydularını SpaceX fırlatacak

Ermeni lobisi son olarak, Türksat uyduları 5A ve 5B uydularının yapımı ve iki uydunun 2020-2021 yıllarında uzaya fırlatılması için Türkiye ile anlaşma yapan SpaceX’i ve Elon Musk’ı hedef aldı. TechCrunch’ın haberine göre, SpaceX’i e-posta yağmuruna tutan Ermeniler, şirketten ve CEO Elon Musk'tan Türk hükümeti ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Azerbaycanlılardan Ermenistan terörüne destek veren ünlülere tepki: Ermenistan'ın kiminle savaştığını bile bilmiyorlar
DÜNYA
Azerbaycanlılardan Ermenistan terörüne destek veren ünlülere tepki: Ermenistan'ın kiminle savaştığını bile bilmiyorlar

"Birbirinin aynısı mektuplar"

Gönderilen mektuplarda gerekçe olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a tepki vermesi gösterilirken, e-postalardaki metinlerin birbirinin aynısı olması dikkat çekti.

SpaceX’e gönderilen e-postaların ekran görüntüsü

Ermenistan ordusu tükeniyor: Savaşmak için iki bin kişiye emir verildi 300 kişi geldi
DÜNYA
Ermenistan ordusu tükeniyor: Savaşmak için iki bin kişiye emir verildi 300 kişi geldi
Abone Ol Google News
Hainlerin inlerinde ele geçirildi

Hainlerin inlerinde ele geçirildi

PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile düğmeye basıldı.
Yangın şehitliğe uğramadı

Yangın şehitliğe uğramadı

​Alevlerle boğuşan İskenderun'dan hayret veren manzara.
Minarelerden salavatlar yükselecek

Minarelerden salavatlar yükselecek

81 ildeki camilerde saat 21.00'de salavatlar okunacak.

Defter kapandı

Defter kapandı

Trabzonspor'da yönetim masadan kalktı.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Fransız Charlie Hebdo dergisi için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.