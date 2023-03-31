Esed İHA’larla uyuşturucu kaçırıyor.

Esed rejiminin, Ürdün ve Irak’a uyuşturucu kaçırmak amacıyla insansız hava araçlarını (İHA) kullandığı ortaya çıktı. Londra merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesi “Uçan Uyuşturucular” başlıklı araştırma haberi ile uyuşturucu trafiğinin tüm boyutlarını ortaya çıkardı. Ürdün ve Irak sınırlarına girmeyi başaran insansız hava araçlarının kullanıldığı çok sayıda kaçakçılık operasyonu olduğu belirtildi. Esed rejiminin ordusunda görev yapan subay Ahmed Mesut, gazeteye verdiği röportajda İHA’lar ile uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını doğruladı ve “Bu İHA’lar 10 kilo uyuşturucu taşıyor ve bir buçuk mil yol gidebiliyor.” dedi.

ÜRDÜN ORDUSU 3 KEZ DÜŞÜRDÜ

Şubat 2021’de Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün-Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinin organize hale geldiğini ve kaçakçıların insansız hava aracı kullandığını duyurmuştu. Ürdün ordusu 2021, 2022 ve 2023 yıllarında uyuşturucu taşıyan 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Emekli Ürdünlü pilot Mamun Abu Nawwar, Arab el-Cedid yaptığı açıklamada, “İHA’lar uyuşturucu yüklerini artırmak için modifikasyonlara tabi tutuluyor. Mühendisler gözetiminde İHA’ların modifiye edilmesi ve kullanılması konusunda Esed ordusunun 175. alayında eğitim veriliyor” ifadelerini kullandı.

KARA YOLU KAPANINCA HAVAYA GEÇTİLER

Iraklı yetkililer de sınırlarından içeri insansız hava araçları ile uyuşturucu girdiğini açıkladı ve Irak sınır muhafızları da uyuşturucu taşıyan bir insansız hava aracının düşürüldüğünü doğruladı. Irak Basra’da sınır şeridini koruyan Dördüncü Bölge Sınır Muhafızları komutanı Tümgeneral Khalaf Laftah al-Badran’a göre ise Irak’ta uyuşturucu kaçakçıları kara kaçakçılığı rotalarını kapattıktan sonra insansız hava araçlarına başvurdu.











