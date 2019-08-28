Dünya Esed rejimi yine saldırdı 10 sivil öldü
ORTADOĞU

Esed rejimi yine saldırdı: 10 sivil öldü

Esed rejimi yine saldırdı: 10 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk, 10 sivil hayatını kaybederken 23'ten fazla sivil yaralandı. Rejim uçakları, sabah saatlerinden bu yana Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih ve Marşurin köyleri ile Kefrenbil, Marratinnuman ve Serakib ilçelerine saldırı düzenledi. Saldırı yerine intikal eden sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe diliyor.

Haber Merkezi AA
Esed rejimi birçok ilçeye hava saldırısı düzenledi. (arşiv)
Esed rejimi birçok ilçeye hava saldırısı düzenledi. (arşiv)

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 5'i çocuk, 10 sivil daha yaşamını yitirdi, 23'ten fazla sivil yaralandı.

  • Rejim uçakları, sabah saatlerinden bu yana Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih ve Marşurin köyleri ile Kefrenbil, Marratinnuman ve Serakib ilçelerine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Esed rejiminin savaş uçaklarının gece saatlerinde Marratinnuman ilçesine düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk, 10 sivil hayatını kaybetti, 23'ten fazla sivil yaralandı.

  • Saldırı yerine intikal eden sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe diliyor.

Gün içinde de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırıları sonucunda, İdlib'in güneyindeki Masaran köyünde 2, Cercenaz beldesinde 1 sivil yaşamını yitirmişti.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağı saldırısında ise Temaniye beldesinde 1 sivil ölmüştü.

Böylece gün içerisinde rejim ve Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 14'e yükseldi.

İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

  • Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü
DÜNYA
Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü
İdlibde işbirliği mesajı

İdlib'de işbirliği mesajı

İki lider, insani bir krizin önlenmesine vurgu yaptı.
F-35 şantajına devam!

F-35 şantajına devam!

​Pentagon, Türkiye'nin S-400 satın almasını hazmedemedi.
Memur zammıbelli oldu

Memur zammı
belli oldu

Hakem heyeti 2020 için 4+4, 2023 için 3+3 dedi.
Transfer sonuçlanıyor

Transfer sonuçlanıyor

Falcao transferi kura gününde açıklanabilir.
Alternatifleri ararız

Alternatifleri ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması.
Parlamentoya<br>Brexit bypassı

Parlamentoya
Brexit bypassı

​Başbakan Johnson istedi, Kraliçe Elizabeth tatil etti.

Rezervler arttı<br>Türkiye yükseldi

Rezervler arttı
Türkiye yükseldi

Türkiye, İngiltere'yi geçerek 18'inci oldu.
İdlib'de provokasyon

İdlib'de provokasyon

TSK'nın gözlem noktaları çevresinde kirli oyun.
Polis kılıktan<br>kılığa girdi

Polis kılıktan
kılığa girdi

​Dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi.
Servis otobüsü devrildi

Servis otobüsü devrildi

​Aydın'daki kazada 47 kişi yaralandı.
12 bin personel ataması yapıldı

12 bin personel ataması yapıldı

​Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ara-bul-yok et<br>nasıl işleyecek?

Ara-bul-yok et
nasıl işleyecek?

Uzmanlar, Kıran-2 Harekatı'nı değerlendirdi.
Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem

​Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.
Türkiye'nin acı kaybı

Türkiye'nin acı kaybı

​​Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

​MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda ailesiyle birlikte paketlendi.
ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

Türkiye ile savaş uçağının yanı sıra yolcu uçağı anlaşması da gündemde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.