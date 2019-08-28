Esed rejimi yine saldırdı: 10 sivil öldü Esed rejimi yine saldırdı: 10 sivil öldü Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk, 10 sivil hayatını kaybederken 23'ten fazla sivil yaralandı. Rejim uçakları, sabah saatlerinden bu yana Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih ve Marşurin köyleri ile Kefrenbil, Marratinnuman ve Serakib ilçelerine saldırı düzenledi. Saldırı yerine intikal eden sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe diliyor.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 21:35 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 22:08 AA