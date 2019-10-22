Esed Türkiye'nin gözlem noktasına 15 kilometre mesafede görüntülendi

Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Rejim tarafından yapılan taciz atışlarına mütekabiliyet çerçevesinde cevap verilirken, bölgenin statüsü Astana sürecinin en önemli konu başlıkları arasında geliyor.
En güneydeki noktaya yaklaştı
Geçtiğimiz ay rejim askerlerinin saldırılarıyla gündeme gelen İdlib'de bugün hareketlilik yaşandı. Beşar Esed, İdlib'in en güneyindeki Türk gözlem noktasına 15 kilometre yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.
Rejim askerleriyle bir araya gelen Esed için geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
- Soçi yolunda mesaj gibi ziyaret
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Barış Pınarı Harekâtı"nı görüşmek üzere Soçi'de bir araya geliyor. Türkiye ile ABD'nin uzlaşısı ile başlayan 120 saatlik çatışmasızlık ise bu gece sona eriyor. İki liderin ajandasındaki başlıklardan biri de İdlib'deki gelişmeler. Esed'in söz konusu ziyaretinin, bu zirveye mesaj niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.