Dünya Esed Türkiyenin gözlem noktasına 15 kilometre mesafede görüntülendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Esed Türkiye'nin gözlem noktasına 15 kilometre mesafede görüntülendi

Suriye'nin kuzeyi ABD askerlerinin ve terör örgütü PYD'nin çekilmesiyle hareketli dakikalara sahne olurken İdlib'in güneyinde rejim hareketliliği yaşandı. Şam rejiminin eli kanlı lideri Beşar Esed, Türkiye'nin güneydeki gözlem noktasına 15 kilometre mesafedeki Hobait'te yer alan rejim askerlerini ziyaret etti.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Rejim askerleriyle bir araya gelen Esed'in ziyareti gizli tutuldu. Esed'in Hobait'e gittiği, bir gün sonra duyuruldu.
Rejim askerleriyle bir araya gelen Esed'in ziyareti gizli tutuldu. Esed'in Hobait'e gittiği, bir gün sonra duyuruldu.

Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Rejim tarafından yapılan taciz atışlarına mütekabiliyet çerçevesinde cevap verilirken, bölgenin statüsü Astana sürecinin en önemli konu başlıkları arasında geliyor.

En güneydeki noktaya yaklaştı

Geçtiğimiz ay rejim askerlerinin saldırılarıyla gündeme gelen İdlib'de bugün hareketlilik yaşandı. Beşar Esed, İdlib'in en güneyindeki Türk gözlem noktasına 15 kilometre yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 gözlem noktası yer alıyor. Esed en güneydeki Türk askeri noktasına yaklaştı.

Rejim askerleriyle bir araya gelen Esed için geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

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DÜNYA
İdlib’e 51 kilometre
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