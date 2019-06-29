Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Esed yine gözlem noktasına saldırdı
ORTADOĞU

Esed yine gözlem noktasına saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'teki 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapıldığını, Rusya nezdinde gerekli girişimlerin bulunulması üzerine atışların sonlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, atışların devam etmesi halinde karşılığın verilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'nın İdlib'teki gözlem noktası.
TSK'nın İdlib'teki gözlem noktası.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine üç top atışı yapıldığını bildirdi.

Bakanlık, Rusya nezdinde yapılan girişimler sonrası atışların sonlandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama da şu ifadeler yer aldı:

  • Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.
  • Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.
  • Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.
  • Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.
  • Durum yakından takip edilmektedir.
  • Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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