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Dünya

Esir takası olursa Refah’a girmeyiz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile esir takası anlaşması yapılması halinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara operasyonunu askıya alacaklarını bildirdi.

04:00 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 01:55 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Bakan Katz’a muhalefetten de destek geldi. Ülkedeki ana muhalefet partisinin lideri Yair Lapid de aynı kanala yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırılara devam etme ya da esir takas anlaşması yapma arasında bir tercih yapılması gerekirse takasın seçilmesi gerektiğini söyledi.

AŞIRI SAĞ TEHDİT ETTİ: HÜKÜMETİ YIKARIZ

İsrail'de hükümetin aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise hükümetten yapılan açıklamaya tepki gösterdi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu. Haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in Netanyahu'ya yönelik bu çıkışının sebebinin ateşkes konusunda ilerlemeden kaynaklandığı belirtildi. Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in partilerinin hükümetten çekilmesi durumunda İsrail'de 2022 yılının Aralık ayından bu yana devam eden koalisyon hükümeti düşüyor.



#İsrail
#Soykırım
#Gazze
#Refah
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