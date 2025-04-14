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Eski İsrail İstihbarat Başkanı'ndan itiraf: Esirlerin tamamını geri getirecek ateşkesi biz ihlal ettik

Eski İsrail İstihbarat Başkanı'ndan itiraf: Esirlerin tamamını geri getirecek ateşkesi biz ihlal ettik

14:0014/04/2025, الإثنين
G: 14/04/2025, الإثنين
AA
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İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Başbakan Binyamin Netanyahu
İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Başbakan Binyamin Netanyahu

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi halinde Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönemeyeceği uyarısında bulundu. Ayalon, "Bu anlaşma, Başbakan (Netanyahu) tarafından 'iyi değil' denilerek ihlal edildi ve uygulanmadı. Bu nedenle açıkça söylüyorum: Eğer bu politikada ısrar edilirse bu savaş sona ermeyecek ve esirler geri dönmeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail merkezli "I24" televizyon kanalına konuşan Ayalon, "Esirlerin (İsrailli) tamamının geri dönmesine olanak tanıyacak ateşkesi biz ihlal ettik. Anlaşmaya göre Hamas Gazze'de kalmaya devam ederse savaşa dönme imkanımız vardı." ifadelerini kullandı.


Ayalon ayrıca, "Bu anlaşma, Başbakan (Netanyahu) tarafından 'iyi değil' denilerek ihlal edildi ve uygulanmadı. Bu nedenle açıkça söylüyorum: Eğer bu politikada ısrar edilirse bu savaş sona ermeyecek ve esirler geri dönmeyecek" dedi.


Ayalon'un bu açıklamaları, Hamas'ın 12 Nisan'da müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayye'nin Mısır ve Katar arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere devam etmek üzere Kahire'ye gittiğini duyurmasının ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

Hamas, "İsrail saldırganlığının durdurulması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, Filistin halkının yaşadığı insani krizin sona erdirilmesi ve ciddi bir esir takası anlaşmasına varılmasını içeren her türlü teklife olumlu yaklaştıklarını" duyurmuştu.


Ocak 2025'te, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında çok aşamalı bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı.


Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Netanyahu, hükümetindeki aşırı sağcı kanadın baskısıyla anlaşmanın ikinci aşamasını başlatmayı reddetmiş ve 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'deki saldırıları yeniden başlatmıştı.



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