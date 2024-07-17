Eski rakipler Haley ve DeSantis ABD Başkan adayı Trump'a desteğini yineledi

ABD basınında çıkan haberlere göre, Haley ve DeSantis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuştu.

İnsanların Trump'a oy vermesi için onunla aynı fikirde olması gerekmediğini belirten Haley, "Başkan Trump'la her zaman aynı fikirde olmadık ama fikir birliğine vardığımız konular, ayrıldığımıza kıyasla daha fazla" dedi.