Dünya Evlatlık alındığı aileyi kandıran Natalie Graceden itiraf 16 yaşındayım sosyopat değilim
AMERİKA

Evlatlık alındığı aileyi kandıran Natalie Grace'den itiraf: 16 yaşındayım sosyopat değilim

ABD'de kendisini evlatlık edinen aileye gerçek yaşını söylemeyen ve aileyi öldürmeye teşebbüs eden Natailia Grace iddiaları reddetti. Kemik yaşı yapılan testlerde 22 çıkan ancak aileye 8 yaşında olduğunu söyleyen Grace zihinsel rahatsızlığı olmadığını söyleyerek "16 yaşındayım" itirafında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Natalia Barnett
Natalia Barnett

ABD'de kendisini evlat edinen çifte kendisini çocuk olarak tanıtan ve aileyi defalarca öldürmeye çalışan 22 yaşındaki bir sosyopat olmakla suçlanan Natailia Grace Barnett, CBS'te yayımlanan "Dr Phil" programında iddiaları reddetti.

Zihinsel rahatsızlığın yok

Perşembe gecesi yayımlanacak programın tanıtımında Barnett, 16 yaşında olduğunu ve kendisini terk ederek Kanada'ya gittikleri için haklarında dava açılan çiftin iddia ettiği gibi zihinsel bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Nadir görülen bir cücelik hastalığı nedeniyle Natalia Barnett'in yaşı belirlenemiyor. Ukrayna'da doğan Barnett'in 2010'da evlat edinildiğinde yaşının altı ile sekiz arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Eylül'de Michael ve Kristine Barnett çiftine Natalia Barnett'i üç yıl boyunca bir dairede tek başına bıraktığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kemik testinde 22 çıktı

2012'de mahkemede Natalia Barnett'in yaşını kemik ölçümü raporlarıyla 8'den 22'ye çıkaran çift kefaletle serbest bırakıldı. Dava gelecek yıl görülmeye başlanacak.

Kristine Barnett, Natalia Barnett'in kendisini elektrikli çite itmeye çalıştığını, kahvelerine çamaşır suyu koyduğunu, gece uykuda kendisini ve kocasını bıçaklama girişiminde bulunduğunu ve cama kanla yazı yazdığını öne sürmüştü.

Natalia Barnett, programda hiç kemik ölçümü yaptırdığını hatırlamadığını söyledi.

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