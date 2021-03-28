Facebook'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya sansür: Yanlış bilgi yayıyor

Sosyal medya platformuna göre, Maduro, koronavirüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
30 gün boyunca kapalı kalacak
Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.
"Kekikten yapılan ilacı koronavirüs tedavisinde kullanın" demişti
Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.