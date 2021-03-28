Dünya Facebookdan Venezuela Devlet Başkanı Maduroya sansür Yanlış bilgi yayıyor
AMERİKA

Facebook'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya sansür: Yanlış bilgi yayıyor

Popüler sosyal medya platformu Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını "koronavirüs hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle askıya aldı.

Haber Merkezi AA
Facebookdan Venezuela Devlet Başkanı Maduroya sansür: Yanlış bilgi yayıyor
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Sosyal medya platformuna göre, Maduro, koronavirüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

30 gün boyunca kapalı kalacak

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

"Kekikten yapılan ilacı koronavirüs tedavisinde kullanın" demişti

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

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